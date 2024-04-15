Ціна біткойна сягне понад 2 мільйони: яка ситуація на ринку криптовалюти
Ціна найпопулярнішої криптовалюти – біткойна та ефіру зросла за останню добу. На думку фахівців, монета може досягнути 2,3 мільйона долара.
Як змінилась ціна найпопулярніших криптовалют
Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на 15 квітня мав такий вигляд:
- Bitcoin (BTC) – 66,46 тисячі долара за монету (+3,57% за добу);
- Ethereum (ETH) – 3,25 тисячі долара за монету (+7,35% за добу).
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Що буде з ціню біткойна далі
Інвестор та підприємець Роберт Кійосакі погоджується з прогнозом Кетрін Дадді Вуд, що котирування першої криптовалюти досягне рівня 2,3 мільйона доларів.
Кеті Вуд гарантує, що біткоїн досягне 2,3 мільйона доларів. Чи вірю я їй? Так. Кеті Вуд дуже розумна. Я довіряю її думці,
– написав Кійосакі у соцмережі Х.
Разом з тим він зауважив, що вона може помилятись, однак це не настільки важливо, як те у що саме ви вірите. Адже найголовніше – це скільки у вас є біткойнів, якщо Кеті Вуд має рацію.