Ціна біткойна сягне понад 2 мільйони: яка ситуація на ринку криптовалюти

Ціна найпопулярнішої криптовалюти – біткойна та ефіру зросла за останню добу. На думку фахівців, монета може досягнути 2,3 мільйона долара.

Як змінилась ціна найпопулярніших криптовалют

Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на 15 квітня мав такий вигляд:

Bitcoin (BTC) – 66,46 тисячі долара за монету (+3,57% за добу);

(BTC) – 66,46 тисячі долара за монету (+3,57% за добу); Ethereum (ETH) – 3,25 тисячі долара за монету (+7,35% за добу).

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Що буде з ціню біткойна далі

Інвестор та підприємець Роберт Кійосакі погоджується з прогнозом Кетрін Дадді Вуд, що котирування першої криптовалюти досягне рівня 2,3 мільйона доларів.

Кеті Вуд гарантує, що біткоїн досягне 2,3 мільйона доларів. Чи вірю я їй? Так. Кеті Вуд дуже розумна. Я довіряю її думці,

– написав Кійосакі у соцмережі Х.

Разом з тим він зауважив, що вона може помилятись, однак це не настільки важливо, як те у що саме ви вірите. Адже найголовніше – це скільки у вас є біткойнів, якщо Кеті Вуд має рацію.

Хто така Кетрін Дадді Вуд Кетрін (Кеті) Дадді Вуд – засновниця інвестиційної компанії Ark Invest, яка управляє найбільшим фондом. У 2020 році головний редактор Bloomberg News Вінклер визнав Кеті Вуд найкращою збирачкою акцій.