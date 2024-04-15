Цена биткойна достигнет более 2 миллионов: какова ситуация на рынке криптовалюты

Цена самой популярной криптовалюты - биткоина и эфира выросла за последние сутки. По мнению специалистов, монета может достичь 2,3 миллиона доллара.

Как изменилась цена самых популярных криптовалют

Согласно данным одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, курс самых популярных криптовалют по состоянию на 15 апреля выглядел следующим образом:

Bitcoin (BTC) – 66,46 тысячи доллара за монету (+3,57% за сутки);

(BTC) – 66,46 тысячи доллара за монету (+3,57% за сутки); Ethereum (ETH) – 3,25 тысячи доллара за монету (+7,35% за сутки).

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Что будет с ценой биткоина дальше

Инвестор и предприниматель Роберт Кийосаки соглашается с прогнозом Кэтрин Дадди Вуд, что котировка первой криптовалюты достигнет уровня 2,3 миллиона долларов.

Кэти Вуд гарантирует, что биткоин достигнет 2,3 миллиона долларов. Верю ли я ей? Да. Кэти Вуд очень умная. Я доверяю ее мнению,

– написал Кийосаки в соцсети Х.

Вместе с тем он заметил, что она может ошибаться, однако это не столь важно, как то во что именно вы верите. Ведь самое главное – это сколько у вас есть биткойнов, если Кэти Вуд права.

Кто такая Кэтрин Дадди Вуд Кэтрин (Кэти) Дадди Вуд – основательница инвестиционной компании Ark Invest, которая управляет крупнейшим фондом. В 2020 году главный редактор Bloomberg News Винклер признал Кэти Вуд лучшей собирательницей акций.