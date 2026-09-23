Світло може подорожчати: що буде з ціною електроенергії у 2026 році

У вересні українці платять за електроенергію – 4,32 гривні за кіловат. Це тариф саме для побутових споживачів. Для кого є пільги та як зміниться ціна електроенергії у жовтні – читайте далі.

Який тариф на електроенергію діятиме у жовтні

Базова ціна електроенергії для побутових споживачів становить 4,32 гривні за кіловат-годину, йдеться у повідомленні експрем'єрки Юлії Свириденко. Уряд продовжив дію фіксованого тарифу до 31 жовтня 2026 року.

Ця ціна застосовується до побутових споживачів незалежно від обсягу використаної електроенергії, якщо для них не передбачені спеціальні умови розрахунку. Відповідне рішення уряду також зберігає пільгову ціну для визначених категорій споживачів, які використовують електроопалення.

Хто може платити за світло по понад 2 гривні

На початку опалювального сезону для окремих домогосподарств передбачений пільговий тариф на електроенергію. Він стосується житла, обладнаного в установленому порядку електроопалювальними установками, а також визначених категорій багатоквартирних будинків, які не газифіковані та не мають централізованого або автономного теплопостачання.

З 1 жовтня до 30 квітня такі споживачі можуть платити 2,64 гривні за кіловат за умови, що місячне споживання не перевищує 2 000 кіловатів на годину. Якщо використано більше електроенергії, весь обсяг споживання за відповідний місяць оплачують за стандартною ціною – 4,32 гривні за кіловат-годину.

Пільга не поширюється автоматично на всіх, хто користується електричними обігрівачами. Право на неї мають визначені категорії споживачів, а електроопалення має бути оформлене у встановленому порядку.

Як платити менше за допомогою двозонного лічильника

Зменшити витрати на електроенергію можна й за допомогою багатозонного лічильника, який фіксує споживання залежно від часу доби. За такого способу обліку вартість кіловатів змінюється відповідно до тарифних коефіцієнтів, тому частина споживання може обходитися дешевше.

Двозонний лічильник, відомий як "день-ніч", розділяє добу на два періоди. З 07:00 до 23:00 діє стандартна ціна – 4,32 гривні за кіловат на годину, тоді як у нічний час, з 23:00 до 07:00, електроенергія коштує 2,16 гривні, тобто вдвічі менше.

Важливо! Такий варіант може бути вигідним для родин, які мають змогу переносити частину споживання на нічні години. Наприклад, пральну чи посудомийну машину можна запускати після 23:00, а бойлер налаштувати на нагрівання води вночі.

Тризонний лічильник: коли електроенергія дорожчає

Тризонний лічильник розподіляє добу на нічний, напівпіковий і піковий періоди. Уночі електроенергія коштує найменше, проте в години найбільшого навантаження на енергосистему тариф зростає, тому за такого обліку важливо враховувати не лише час роботи техніки, а й обсяг споживання в кожній зоні.

Для побутових споживачів передбачені такі розцінки:

Нічний тариф – з 23:00 до 07:00 – 1,73 гривні за кіловат на годину.

Напівпік – з 07:00 до 08:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00 – 4,32 гривні за кіловат на годину.

Пік – з 08:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 – 6,48 гривні за кіловат на годину.

Зверніть увагу! Тризонний облік не гарантує економії сам по собі, якщо значна частина електроенергії споживається в пікові години, платіжка може виявитися навіть більшою. Такий лічильник варто розглядати тим, хто може планувати роботу енергоємної техніки з урахуванням тарифних зон.

Чи подорожчає електроенергія з 1 листопада

Питання вартості електроенергії після 31 жовтня залишається відкритим. Експертка у сфері житлово-комунального господарства Христина Ненно розповіла 24 Каналу, що з 1 листопада тариф для населення навряд чи зміниться, однак у 2027 році можливе поступове підвищення.

Чинне рішення уряду передбачає дію тарифу 4,32 гривні за кіловат на годину до 31 жовтня 2026 року включно. Що буде з ціною після цієї дати, наразі залежить від подальших рішень Кабміну.

Експертка Христина Ненно вважає, що різкого підвищення тарифу для населення з 1 листопада не буде. На її думку, зміни ймовірніші у 2027 році, коли питання економічно обґрунтованої вартості електроенергії може стати актуальнішим.

Христина Ненно Експертка у сфері житлово-комунального господарства Я думаю, що підвищення саме з листопада не буде, а воно буде з 2027 року.

Вона пояснює, що підвищення тарифу для населення напередодні складного опалювального сезону створило б додаткове фінансове навантаження на домогосподарства. Частина українців уже витратила значні кошти на альтернативні джерела живлення, зокрема мешканці багатоквартирних будинків, які спільно купували обладнання для забезпечення електропостачання.

Зараз, якщо буде підвищення тарифу, це просто суттєво вдарить по кишенях кожного українця,

– наголосила експертка.

До якого рівня можуть зрости тарифи у 2027 році

За оцінкою Христини Ненно, у перспективі вартість електроенергії для населення може зрости приблизно до 6 – 7 гривень за кіловат на годину. Водночас вона не очікує одномоментного підвищення до такого рівня та припускає, що тариф можуть переглядати поступово.

По прогнозах це буде орієнтовно 6 – 7 гривень за кіловат-годину, але це не буде різке збільшення. Це буде поступово,

– пояснила Ненно.

Як приклад експертка навела можливий сценарій, за якого тариф підвищуватимуть на 50 копійок за певний період, а згодом переглядатимуть знову. На її думку, поступова зміна вартості дала б родинам змогу краще планувати витрати.

Водночас цей прогноз не є затвердженим тарифним рішенням. Наразі уряд не оголосив ані конкретної дати підвищення, ані нової ціни на електроенергію для населення після завершення жовтня.

Чому тариф для населення не покриває всіх витрат енергетиків

Нинішня фіксована ціна для населення нижча за повну вартість електроенергії, а різниця компенсується в межах механізмів державної підтримки. За словами Христини Ненно, тривале збереження тарифу на нинішньому рівні створює фінансові труднощі для енергетичних компаній, які й без того мають значні борги.

Компенсує у нас коштом державного бюджету. І є питання по платоспроможності й видатків з бюджету. Я думаю, що просто будуть накопичуватись борги,

– зазначила експертка.

Вона також звернула увагу на витрати, пов'язані з постійними атаками на енергетичну інфраструктуру. Підприємствам потрібні кошти на ремонт і відновлення пошкоджених об'єктів, тому вони залучають кредити, гранти та міжнародну допомогу.

За словами Ненно, підвищення тарифу для населення - не єдиний спосіб підтримки енергетичних підприємств, однак можливості державного бюджету для покриття різниці обмежені. Через це питання тарифів залишається пов'язаним не лише з платіжками українців, а й зі здатністю енергосистеми фінансувати ремонти та стабільну роботу.

Чи зростатимуть інші комунальні витрати

Навіть якщо тариф на електроенергію для населення залишиться незмінним, загальні витрати на житлово-комунальні послуги можуть збільшуватися. Христина Ненно зазначає, що окремі компанії вже переглядають вартість обслуговування ліфтів, вивезення сміття та утримання внутрішньобудинкових мереж.

Серед причин вона називає зростання вартості пального, витратних матеріалів і заробітних плат працівників. Наприклад, для підприємств, які вивозять сміття, пальне є однією з основних статей витрат, а обслуговування внутрішньобудинкових мереж потребує матеріалів і фахівців, оплата праці яких також дорожчає.

Тож навіть за незмінної ціни на електроенергію українцям варто враховувати можливі зміни в інших складових комунальних платежів.