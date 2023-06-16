Ціни на пальне з 1 липня можуть стрімко зрости

Вже в липні очікується значне здорожчання пального – бензину, дизеля та автогазу. Причина – повернення акцизних ставок та ПДВ на довоєнний рівень.

Як дорожчатиме пальне

За словами енергетичного експерта Геннадія Рябцева, очікувати різкого росту вартості пального з 1 липня не варто. Крім того, воно не буде одночасним й однаковим для всіх мереж АЗС.

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Причин цього кілька. Зокрема, різні:

ланцюжки поставок;

цінові політики мереж.

Геннадій Рябцев Головний консультант у Національний інститут стратегічних досліджень Тому в одних мережах може бути і 10 гривень подорожчання бензину, а в інших – 15 гривень. Звісно ж, все перекладається на кінцевого споживача. У нас немає альтруїстів, які будуть з власної кишені платити більше податків. Це буде перекладено на роздрібну ціну.

На скільки зростуть ціни

За прогнозом Рябцева, бензин здорожчає в середньому на 12 гривень за літр (на 16 червня, за даними "Мінфіну", 1 літр А-95 коштував 44,77 гривні, А-95 преміум – 47,53 гривні, А-92 – 41,78 гривні).

здорожчає в середньому на 12 гривень за літр (на 16 червня, за даними "Мінфіну", 1 літр А-95 коштував 44,77 гривні, А-95 преміум – 47,53 гривні, А-92 – 41,78 гривні). Дизель – на 10 гривень (16 травня коштував 43,27 гривні за літр).

– на 10 гривень (16 травня коштував 43,27 гривні за літр). Автогаз – на 5 гривень (16 травня коштував 21,91 гривні за літр).

Здорожчання можна уникнути

Водночас, зазначив експерт, є спосіб уникнути зростання цін на пальне. Це уможливиться в разі скасування або перенесенням народними депутатами повернення "старих" акцизних ставок.

Він нагадав: нині в парламенті є декілька відповідних законопроєктів. Які, вважає експерт, до 1 липня будуть винесені на голосування – оскільки, за його словами, наразі в Верховній Раді немає цілковитої згоди на підвищення акцизів та ПДВ.

Ця ж обставина, резюмував Рябцев, може призвести до того, що рішення про повернення довоєнних акцизів буде ухвалене. Відповідно, вартість пального на заправках не зросте.

Якими будуть акцизи на пальне з 1 липня На бензини – 213,5 євро за 1 000 літрів (зараз 100 євро).

На дизельне пальне – 139,5 євро за 1000 літрів (зараз 100 євро).

На скраплений газ – 52 євро за 1000 літрів (нині стільки ж).

Що кажуть в парламенті

Зі свого боку, народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев в розмові з 24 Каналом раніше визнав: після повернення акцизів на довоєнний рівень вартість пального в Україні зросте. Однак не так сильно, як прогнозують ринок та експерти.

Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ціна визначається передусім вартістю нафти. Зараз ми не бачимо потенціалу для її зростання – навпаки, ми бачимо достатньо високу маржинальність компаній, які торгують паливом. Тому так, ми не виключаємо невеликого подорожчання, але катастрофи точно не буде.

Як розповівексперт ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук, зростання цін на пальне потягне за собою здорожчання й інших товарів та послуг. Адже "вартість нафтопродуктів закладена в собівартість всього на світі – від послуг перукаря до важкого машинобудування".