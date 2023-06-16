Цены на топливо с 1 июля могут стремительно вырасти

Уже в июле ожидается значительное удорожание топлива – бензина, дизеля и автогаза. Причина – возврат акцизных ставок и НДС на довоенный уровень.

Как будет дорожать горючее

По словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, ожидать резкого роста стоимости топлива с 1 июля не стоит. Кроме того, оно не будет одновременным и одинаковым для всех сетей АЗС.

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Причин тому несколько. В частности, разные:

цепочки поставок;

ценовые политики сетей.

Геннадий Рябцев Главный консультант в Национальном институте стратегических исследований Поэтому в одних сетях может быть и 10 гривен подорожания бензина, а в других – 15 гривен. Конечно, все перекладывается на конечного потребителя. У нас нет альтруистов, которые будут из собственного кармана платить больше налогов. Это будет переведено на розничную цену.

На сколько вырастут цены

По прогнозу Рябцева, бензин подорожает в среднем на 12 гривен за литр (на 16 июня, по данным "Минфина", 1 литр А-95 стоил 44,77 гривны, А-95 премиум – 47,53 гривны, А-92 – 41,78 гривны).

подорожает в среднем на 12 гривен за литр (на 16 июня, по данным "Минфина", 1 литр А-95 стоил 44,77 гривны, А-95 премиум – 47,53 гривны, А-92 – 41,78 гривны). Дизель – на 10 гривен (16 мая стоил 43,27 гривны за литр).

– на 10 гривен (16 мая стоил 43,27 гривны за литр). Автогаз – на 5 гривен (16 мая стоил 21,91 гривны за литр).

Удорожания можно избежать

В то же время, отметил эксперт, есть способ избежать роста цен на топливо. Это станет возможным в случае отмены или переноса народными депутатами возвращения "старых" акцизных ставок.

Он напомнил: сейчас в парламенте есть несколько соответствующих законопроектов. Которые, считает эксперт, до 1 июля будут вынесены на голосование – поскольку, по его словам, в настоящее время в Верховной Раде нет полного согласия на повышение акцизов и НДС.

Это же обстоятельство, резюмировал Рябцев, может привести к тому, что решение о возвращении довоенных акцизов будет принято. Соответственно стоимость топлива на заправках не возрастет.

Какими будут акцизы на топливо с 1 июля На бензины – 213,5 евро за 1000 литров (сейчас 100 евро).

На дизельное топливо – 139,5 евро за 1000 литров (сейчас 100 евро).

На сжиженный газ – 52 евро за 1000 литров (сейчас столько же).

Что говорят в парламенте

Со своей стороны, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев в разговоре с 24 Каналом ранее признал: после возвращения акцизов на довоенный уровень стоимость топлива в Украине вырастет. Однако не столь сильно, как прогнозируют рынок и эксперты.

Даниил Гетманцев Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Цена определяется прежде всего стоимостью нефти. Сейчас мы не видим потенциала для ее роста – наоборот, мы видим достаточно высокую маржинальность компаний, торгующих топливом. Поэтому да, мы не исключаем небольшого подорожания, но катастрофы точно не будет.

Как рассказалэксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук, рост цен на топливо повлечет за собой удорожание и других товаров и услуг. Ведь "стоимость нефтепродуктов заложена в себестоимость всего на свете – от услуг парикмахера до тяжелого машиностроения".