В Україні подорожчає пальне — яких змін очікувати

Цьогоріч прогнозується зростання цін на пальне в Україні на 13,2%, що обумовлено очікуваним підвищенням світових цін на нафту весною. Такий висновок міститься в інфляційному звіті Національного банку України за січень 2024 року.

Що буде з пальним

Спад світових цін на нафту у 2023 році допоміг уповільнити зростання цін на пальне. Втім, в НБУ зазначають, що навесні 2024 року ціни знову зростуть, а подальше помірне падіння призведе до інтенсивнішого подорожчання пального у поточному році.

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Таке зростання цін матиме непрямий вплив на збільшення вартості транспортних послуг та деяких товарів. Проте очікується, що ціни на пальне стабілізуються завдяки поступовому зниженню цін на нафту на світовому ринку.

Нацбанк також наголосив, що падіння світових цін на нафту в кінці року практично згладило вплив повернення оподаткування пального, яке було до початку війни.

Скільки коштує пальне на АЗС

! Україні знову введено заборону на продаж деяких видів пального. Уряд відновив вимоги щодо продажу пального не нижче за екологічний стандарт "Євро-5", забороняючи торгівлю паливом стандартів "Євро-3" та "Євро-4".

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