Чи має право громадянин на оскарження

Відповідно до чинного законодавства, громадянин може оскаржити рішення ПФУ, відносно призначеного розміру пенсії. Скаргу потрібно подати особисто або ж це може зробити законний представник особи.

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Під час подачі оскарження, громадянин має надати документальне підтвердження своїх претензій. На основі цих тверджень і буде відбуватися повторний перерахунок.

Варто зауважити і те, що претензії можуть бути задовільнені комісією лише частково. Змінені виплати надходитимуть особі після вступу нового рішення представників ПФУ в силу.

Як оскаржити рішення ПФУ

Аби оскаржити рішення ПФУ, потрібно звернутись у відділення Пенсійного фонду протягом року після його затвердження. Однак, це необхідно зробити не пізніше ніж через місяць з моменту ознайомлення з ним заявника.

ПФУ має подати відповідь на заяву протягом місяця. Якщо комісії потрібно більше часу, розгляд можуть продовжити до 45 днів.

Подати заяву можна особисто або ж через електронну пошту. Звернення має відповідати вимогам та містити в собі визначену інформацію. Йдеться про такі дані:

ПІБ;

місце реєстрації та місце фактичного проживання;

яке саме порушення ви виявили;

найменування органу ПФУ, де була здійснена помилка.

Зверніть увагу! Якщо заявник має інформацію про оскарження рішення органу ПФУ, про це також потрібно зазначити.