Чи має право громадянин на оскарження
Відповідно до чинного законодавства, громадянин може оскаржити рішення ПФУ, відносно призначеного розміру пенсії. Скаргу потрібно подати особисто або ж це може зробити законний представник особи.
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Під час подачі оскарження, громадянин має надати документальне підтвердження своїх претензій. На основі цих тверджень і буде відбуватися повторний перерахунок.
Варто зауважити і те, що претензії можуть бути задовільнені комісією лише частково. Змінені виплати надходитимуть особі після вступу нового рішення представників ПФУ в силу.
Як оскаржити рішення ПФУ
Аби оскаржити рішення ПФУ, потрібно звернутись у відділення Пенсійного фонду протягом року після його затвердження. Однак, це необхідно зробити не пізніше ніж через місяць з моменту ознайомлення з ним заявника.
ПФУ має подати відповідь на заяву протягом місяця. Якщо комісії потрібно більше часу, розгляд можуть продовжити до 45 днів.
Подати заяву можна особисто або ж через електронну пошту. Звернення має відповідати вимогам та містити в собі визначену інформацію. Йдеться про такі дані:
- ПІБ;
- місце реєстрації та місце фактичного проживання;
- яке саме порушення ви виявили;
- найменування органу ПФУ, де була здійснена помилка.