Имеет ли право гражданин на обжалование

Согласно действующему законодательству, гражданин может обжаловать решение ПФУ, относительно назначенного размера пенсии. Жалобу нужно подать лично или же это может сделать законный представитель лица.

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При подаче обжалования, гражданин должен предоставить документальное подтверждение своих претензий. На основе этих утверждений и будет происходить повторный перерасчет.

Стоит заметить и то, что претензии могут быть удовлетворены комиссией лишь частично. Измененные выплаты будут поступать лицу после вступления нового решения представителей ПФУ в силу.

Как обжаловать решение ПФУ

Чтобы обжаловать решение ПФУ, нужно обратиться в отделение Пенсионного фонда в течение года после его утверждения. Однако, это необходимо сделать не позднее чем через месяц с момента ознакомления с ним заявителя.

ПФУ должен подать ответ на заявление в течение месяца. Если комиссии нужно больше времени, рассмотрение могут продлить до 45 дней.

Подать заявление можно лично или через электронную почту. Обращение должно соответствовать требованиям и содержать в себе определенную информацию. Речь идет о таких данных:

ФИО;

место регистрации и место фактического проживания;

какое именно нарушение вы обнаружили;

наименование органа ПФУ, где была совершена ошибка.

Обратите внимание! Если заявитель имеет информацию об обжаловании решения органа ПФУ, об этом также нужно указать.