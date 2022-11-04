G7 й Австралія домовилися встановити обмеження ціни на російську нафту, – Reuters

Так зване "чорне золото" досі залишається одним із основних джерел доходів Росії. То ж для того, аби обмежити "заробіток" Кремля та його маніпулятивний вплив на ринок, країни "Великої сімки" та Австралія домовилися про фіксовану ціну на російську нафру.

Фіксовані ціни на нафту мають набути чинності 5 грудня. Однак конкретну цифру щодо вартості російської нафти поки не узгодили. Її мають погодити найближчим часом.

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Вартість будуть регулярно переглядати

Найближчими тижнями "Велика сімка" та Австралія остаточно визначать фіксовану вартість російської нафти. Представники країн стурбовані тим, що плаваюча ціна, прив’язана до міжнародного стандарту Brent може дозволити Кремлю маніпулювати ринком, зокрема, зменшувати пропозицію, що призводитиме до зростання попиту.

Однак є й один недолік у системи фіксованої ціни. Оскільки вона передбачає періодичний перегляд цін, це означає, відповідно, такі ж періодичні зустрічі G7 та Австралії й певну бюрократію.

Варто відзначити, що вже 5 грудня почне діяти фіксована ціна на російську нафту, а з 5 лютого 2023 року – на російські нафтопродукти.

Що означає фіксована вартість нафти і як цей процес працює

Росія – один з найбільших експортерів нафти та нафтопродуктів на світовому ринку. Однак країні-агресорці не вистачає танкерів для перевезень "чорного золота", то ж експорт здійснюють за допомогою суден, які мають власників по всьому світу, зокрема в ЄС та Великій Британії.

То ж танкери, які зараз використовує Росія пропонують страхувати лише за умови, якщо експортер, тобто Росія, погоджується продавати сировину за фіксованою ціною. Інакше танкери не отримуватимуть страховки і, відповідно, не зможуть заходити у порти.

Фіксована ціна буде вижчою за собівартість видобутку нафти. Таку вартість встановлюють для свого роду стимулу, щоб Росія взагалі не зупиняла експорт нафти, адже це матиме наслідки не лише для країни-агресорки, але й для інших держав. Тобто російська нафта може залишитися на світовому ринку, але Росія буде позбавлена колосальних прибутків.

Водночас компанії чи країни, які намагатимуться обійти фіксовану ціну, можуть потрапити під так звані вторинні санкції.

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