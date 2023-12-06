Що буде з цінами на свинину перед святами: прогнози аналітиків

Традиційно вважається, що ціни на продукти зростають перед святами. Насправді на вартість продукції впливає значна кількість інших факторів, зокрема, сезонність.

Наскільки виросте ціна на свинину

Зараз вартість цього продукту становить орієнтовно 65 – 68 гривень. Свинина продовжує дешевшати. Лише за останні два тижні вона впала в ціні на 10%.

Читайте також Чи покриє західна допомога дефіцит бюджету України в наступному році

Асоціація "Свиноводи України" повідомляє, що ціна заготівлі м'яса також зменшилась на 5%. На вартість м'яса також впливає географічний фактор.

Середньозважена ціна заготівлі другий тиждень поспіль втрачає 5% проти попереднього, склавши 66,1 гривні за кілограм. До цієї позначки тяжіють середні ціни на Заході та в Центрі, тоді як на Сході та Півдні ціни дещо вищі,

– йдеться у повідомленні асоціації.

На думку аналітиків, значно зменшені обсяги постачання продукції з-за кордону в кінці листопада створили тенденції, які продовжуватимуться взимку. Зовнішній вплив на закупівлю буде незначним.

Ажіотаж перед новорічними святами також не матиме впливу на вартість свинини. Потрібно врахувати, що ціна продукту формується, через закупівельну. Вірогідно, у другій половині грудня вартість м'яса може повернутися до колишнього значення.