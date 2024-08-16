Офіційні курси валют торгуються за меншою ціною, аніж вчора

Долар опустився в ціні за останню добу на 19 копійок, а євро втратило аж 24 копійок. Втім з нового робочого тижня офіційні курси повернуться до попередніх показників.

Офіційний курс 16 серпня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,13 гривні за долар. Тобто ціна валюти впала на 19 копійок.

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Офіційний курс євро натомість становить 45,30 гривні за євро. Відповідно, ціна цієї валюти впала на 24 копійки.

Станом на 19 серпня, курс від НБУ буде такий:

долар – 41,21 гривні,

євро – 45,29 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 16 серпня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41 гривні , а продаж – 41,45 гривні .

купівля – , а продаж – . В обмінниках: купівля – на рівні 40,73 гривні , а продаж – 41,45 гривні .

купівля – на рівні , а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,30 гривні, а продаж – 41,40 гривні.

Який курс прогнозують наступного тижня

Швидше за все, як спрогнозував для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, на початку вересня офіційний курс долара може перебувати в діапазоні від 41,4 гривні до 41,6 гривні.

Наступного ж тижня очікується, що курси валют на ринку будуть на таких рівнях:

на міжбанку: 41 – 41,70 гривні за долар та 43,50 – 45,50 гривні за євро,

41 – 41,70 гривні за долар та 43,50 – 45,50 гривні за євро, на готівковому ринку: 41 – 42 гривні за долар та 43,50 – 46,50 гривні за євро.

Лєсовий розповідає, що отримання потужних макроекономічних траншів мають позитивний ефект на економіку.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Проте з іншого боку ми маємо зростання інфляції, що вже позначилося на споживчих цінах. Тому курсове зростання є об’єктивним та прогнозованим.