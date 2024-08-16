Официальный курс 16 августа

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,13 гривны за доллар. То есть цена валюты упала на 19 копеек.

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Официальный курс евро вместо этого составляет 45,30 гривны за евро. Соответственно, цена этой валюты упала на 24 копейки.

По состоянию на 19 августа, курс от НБУ будет такой:

доллар – 41,21 гривны,

евро – 45,29 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 16 августа курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41 гривны , а продажа – 41,45 гривны .

покупка – , а продажа – . В обменниках: покупка – на уровне 40,73 гривны , а продажа – 41,45 гривны .

покупка – на уровне , а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,30 гривны, а продажа – 41,40 гривны.

Какой курс прогнозируют на следующей неделе

Скорее всего, как спрогнозировал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, в начале сентября официальный курс доллара может находиться в диапазоне от 41,4 гривны до 41,6 гривны.

На следующей же неделе ожидается, что курсы валют на рынке будут на таких уровнях:

на межбанке: 41 – 41,70 гривны за доллар и 43,50 – 45,50 гривны за евро,

41 – 41,70 гривны за доллар и 43,50 – 45,50 гривны за евро, на наличном рынке: 41 – 42 гривны за доллар и 43,50 – 46,50 гривны за евро.

Лесовой рассказывает, что получение мощных макроэкономических траншей имеют положительный эффект на экономику.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Однако с другой стороны мы имеем рост инфляции, что уже сказалось на потребительских ценах. Поэтому курсовой рост является объективным и прогнозируемым.

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