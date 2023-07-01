Неприйнятні: у Кабміні різко засудили підвищення тарифів на воду
Джерело:Денис Шмигаль
Денис Шмигаль відреагував на підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Такі рішення у час повномасштабної війни він назвав неприйнятними.
Прем'єр-міністр Шмигаль наголосив, що Нацкомісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення про зростання тарифів. Ці рішення не погодили з урядом.
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Рішення не прийнятні. Рішення не погоджені з Урядом. Сьогодні дав доручення міністру енергетики і міністерству інфраструктури провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду таких рішень,
– мовиться у повідомленні.
Шмигаль наголосив, що необхідно бути однією командою. Необхідно робити все, аби забезпечити соціальну справедливість.
Як відреагував міністр Галущенко
Герман Галущенко – міністр енергетики – заявив, що рішення про зростання тарифів є необґрунтованим. Воно не відповідає умовам воєнного часу. Галущенко наголосив: НКРЕКП неодноразово ухвалювала рішення без належного обговорення.
За словами Галущенка, попереду на Україну чекає надскладний опалювальний сезон. Наразі реалізують наймасштабнішу ремонтну кампанію в енергосекторі за часи української незалежності. Кожне ухвалене рішення має допомогти Україні підготуватися до наступного опалювального сезону.