Офіційне євро різко подорожчало в ціні

Курс євро від НБУ за останню добу виріс на понад 20 копійок, а курс долара навпаки подешевшав – на 6 копійок. З нового тижня очікується, що обидві валюти зростуть в ціні.

Офіційний курс 1 листопада

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,21 гривні. Тобто ціна валюти впала на 6 копійок проти 31 жовтня.

Читайте також Скільки коштуватиме 1000 доларів у листопаді

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Офіційний курс євро натомість становить 44,84 гривні. Тобто, ціна виросла на 21 копійку.

Станом на 4 листопада курс НБУ буде такий:

долар – 41,28 гривні,

євро – 44,96 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 1 листопада курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,10 гривні, продаж – по 41,55 гривні,

купівля – продаж – На чорному ринку: купівля – 41,49 гривні, продаж – по 41,49 гривні,

купівля – продаж – В обмінниках: купівля – 40,86 гривні, продаж – 41,50 гривні.

Який курс закладений у бюджеті на 2025 рік

За даними Мінфіну, середній курс на наступний рік становить 45 гривень за долар. Однак варто розуміти, що це лише прогнозований показник.

Зверніть увагу! Значення у 45 гривень варто сприймати як очікуваний максимуму і засіб зростання прибутків з імпорту.

Щодо інфляції, то у 2025 році очікується її ріст на +9,5%. А згідно х прогнозом на бюджет, зростання ВВП становитиме менш ніж в цьому році – лише плюс 2,7%.