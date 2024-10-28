Яким буде долар у листопаді

Банкір Тарас Лєсовий розповів 24 Каналу, що на міжбанку основні коливання долара відбуватимуться в коридорі 41,2 – 41,8 гривні. На готівковому ринку курс очікується вищий, в межах: 41,3 – 42 гривень за долар.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Коливання долара найімовірніше відбуватимуться в значно вужчому проміжку: 41,5 – 41,9 гривні, який враховує часті зміни векторів. Як і раніше, періодично курс то зростатиме, то знижуватиметься, але у тижневому вимірі з ледь помітним "просуванням" вгору.

Зверніть увагу! Лєсовий також уточнив, що у листопаді буде сформовано курс до кінця грудня на орієнтовно 75 – 80%.

Скільки доведеться віддати за 1 тисячу доларів у листопаді

Якщо орієнтуватися на прогноз банкіра, мінімальне значення долара сягатиме – 41,5 гривні, максимальне – 41,9 гривні. Відповідно, на покупку 1 тисячі доларів доведеться витратити: