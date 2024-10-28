Каким будет доллар в ноябре

Банкир Тарас Лесовой рассказал 24 Каналу, что на межбанке основные колебания доллара будут происходить в коридоре 41,2 – 41,8 гривны. На наличном рынке курс ожидается выше, в пределах: 41,3 – 42 гривен за доллар.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Колебания доллара скорее всего будут происходить в значительно более узком промежутке: 41,5 – 41,9 гривны, который учитывает частые смены векторов. По-прежнему периодически курс то будет расти, то снижаться, но в недельном измерении с едва заметным "продвижением" вверх.

Обратите внимание! Лесовой также уточнил, что в ноябре будет сформирован курс до конца декабря ориентировочно на 75 – 80%.

Сколько придется отдать за 1000 долларов в ноябре

Если ориентироваться на прогноз банкира, минимальное значение доллара будет достигать – 41,5 гривны, максимальное – 41,9 гривны. Соответственно, на покупку 1000 долларов придется потратить: