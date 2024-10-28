Якими будуть пенсії у 2025 році

Про перспективи зростання пенсій розповіла старша наукова співробітниця Інституту демографії Лідія Ткаченко на "Громадському радіо".

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За її словами, уряд запевняє, що у бюджеті на 2025 рік виділено кошти для індексації, але конкретні показники стануть відомі лише на початку наступного року.

Зауважте! Розмір підвищення залежатиме від інфляції та зростання зарплат, з яких сплачують ЄСВ.

Ткаченко зазначила, що динаміка зарплат є сезонною, і в другому кварталі було значне зростання середньої зарплати, з якої сплачуються внески. Це може призвести до підвищення пенсій на 10–12%, порівняно з близько 6% минулого року.

Чи вистачить коштів

Пенсійний фонд України регулярно оновлює статистику на своєму сайті. Станом на 1 жовтня в Україні було близько 10,3 мільйона пенсіонерів, а середній розмір пенсії становив 5 852 гривні.

За словами Лідії Ткаченко, розмір пенсій значно варіюється:

приблизно половина пенсіонерів отримує 3–4 тисячі гривень;

тоді як понад мільйон осіб – понад 10 тисяч гривень.

Ткаченко також зазначає, що Пенсійний фонд має достатньо коштів для забезпечення основних виплат, але існує багато програм, які фінансуються з державного бюджету

Зауважте! Серед них пенсії для військових, допомога дітям, постраждалим від війни, та виплати ліквідаторам наслідків Чорнобильської катастрофи. Ці програми здебільшого підтримуються коштом міжнародних партнерів.