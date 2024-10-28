Кому потрібно проходити ідентифікацію

Ідентифікацію мають проходити усі пенсіонери в Україні. Для більшості громадян цей процес раніше був непомітним, оскільки перевірка відбувалася, наприклад, під час передачі пенсії листоношею чи в момент отримання нової карти для нарахування пенсії, повідомляє ПФУ.

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Протягом трьох останніх років виплата пенсій пенсіонерам, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року здійснювалася без проходження фізичної ідентифікації, з моменту введення в Україні карантину у зв‘язку з Covid-19. Наразі ця вимога відновлена і для них,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Зверніть увагу! Для інших громадян процедура ідентифікації була дійсна весь цей час.

Де можна проходити ідентифікацію

Ідентифікацію можна проходити різними методами. Процедура здійснюється онлайн, офлайн і, навіть, за кордоном.

Зараз пройти ідентифікацію можна пройти у:

у відділенні ПФУ;

у особистому кабінеті вебпорталу ПФУ;

у відділенні АТ "Ощадбанк;

у дипломатичній установі за кордоном.

Зауважте! Пройти ідентифікацію можна і через відеоконференцію; Для цього потрібно попередньо узгодити час зустрічі зі спеціалістом.