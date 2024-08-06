Долар та євро подешевшали: де найсуттєвіше

В банках, обмінниках та на чорному ринку долар та євро за останню добу суттєво опустилися в ціні як при купівлі, так і при продажу. Найбільше американська валюта втратила при купівлі банками та чорним ринком.

Курс валют у банках

Станом на 6 серпня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41 гривні (-38 копійок проти 5 серпня) та продаж – по 41,50 гривні (+1 копійка).

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Купівля євро відбувається по 44,75 гривні (-25 копійок), а продаж – по 45,44 гривні (+19 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна по 41,20 гривні (-25 копійок), а продати – по 41,35 гривні (-15 копійок).

(-25 копійок), а продати – по (-15 копійок). Купівля євро по 45,05 гривні (+5 копійок), а продаж по 45,27 гривні (+7 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 40,70 гривні (-21 копійка), а продають – по 41,33 гривні (-1 копійка), за даними finance.ua.

(-21 копійка), а продають – по (-1 копійка), за даними finance.ua. Євро купують по 44,63 гривні (-19 копійок), а продають – по 45,36 гривні (-2 копійки).

Яким буде курс цього тижня

Як розповіла банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу, минулого тижня курс долара опускався декілька разів нижче аніж 41 гривня, але згодом ситуація змінилася.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank На початку цього тижня я очікую на продовження тенденції на помірне зростання курсу: ефект підвищеного попиту на валюту на початку місяця остаточно не вичерпаний.

Втім за прогнозами Золотько, ближче до середини цього тижня можна чекати на певну стабілізацію й навіть невеличке зміцнення гривні.

Очікується, що вартість долара у готівковому сегменті протягом цього тижня коливатиметься в діапазоні