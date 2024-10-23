Курс злотого сьогодні: де вигідно купувати валюту

Офіційний курс злотого до гривні продовжує знижування. Втім, на міжбанку та в обмінниках ситуація більш стабільна. Який актуальний курс польської валюти, читайте далі.

Офіційний курс злотого в Україні

Станом на ранок 23 жовтня НБУ встановив офіційний курс злотого в Україні на рівні 10,35 гривні (-2 копійки від 22 жовтня).

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Курс злотого в банках та обмінниках

Курс польського злотого в банках та обмінниках відчув незначні коливання. Традиційно злотий втратив до 5 копійок в обмінниках, та подорожчав на 2 копійки на міжбанку.

За даними "Мінфіну", купівля злотого у банках становить у середньому 10,20 гривні (без змін) та продаж – 10,57 гривні (+2 копійки).

Водночас обмінники купують злоті по 10,40 гривні (без змін), а продають – уже по 10,50 гривні (-5 копійок).

Скільки коштують 100 злотих сьогодні

Станом на сьогодні, 100 польських злотих, згідно з офіційним курсом валют в Україні, коштують 1 035 гривень. Якщо купувати їх у банках, то сума складе близько 1 057 гривень, тоді як у обмінниках ціна буде дещо нижчою – прийдеться віддати 1 050 гривень.