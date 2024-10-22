Офіційний курс злотого в Україні

Станом на ранок 22 жовтня НБУ встановив офіційний курс злотого в Україні на рівні 10,37 гривні (без змін від 21 жовтня).

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Курс злотого в банках та обмінниках

Курс польського злотого в банках та обмінниках знизився. Традиційно злотий втратив від 4 до 5 копійок на міжбанку, та 5 копійок в обмінниках від 21 жовтня.

За даними "Мінфіну", купівля злотого у банках становить у середньому 10,20 гривні (-5 копійок) та продаж – 10,55 гривні (-4 копійки).

Водночас обмінники купують злоті по 10,40 гривні (-5 копійок), а продають – уже по 10,55 гривні (без змін).

Скільки коштують 100 злотих сьогодні

Станом на сьогодні, 100 польських злотих, згідно з офіційним курсом валют в Україні, коштують 1 037 гривень. Якщо купувати їх у банках, то сума складе близько 1 055 гривень, як і у обмінниках.

Зверніть увагу! При обміні злотих на гривні, вигідніше звернутися до обмінників, адже можна отримати за 100 золотих аж 1 040 гривень, тоді як на міжбанку ця сума буде меншою – приблизно 1 020 гривень.