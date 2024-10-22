Який зараз курс злотого до гривні

За даними "Мінфіну", на готівковому ринку злотий не зазнав змін. Купівля відбувається по 10,42 гривні за злотий, продаж – 10,55 гривні за злотий.

Читайте також Опалювальний сезон у столиці: коли кияни відчують тепло у оселях

Зверніть увагу! Курс злотого, який встановив НБУ – 10,3792 гривні.

У банку валюта дещо подешевшала. Станом на 22 жовтня, середній курс злотого у цих фінустановах такий:

купівля здійснюється в середньому за 10,20 гривні за злотий;

продаж – по 10,57 гривні за злотий.

Курс в обмінниках залишається стабільним:

купівля здійснюється за середнім курсом – 10,42 гривні за злотий;

продаж в середньому відбувається по 10,55 гривні за злотий.

У скільки зараз обійдеться покупка 1000 злотих