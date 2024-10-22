Який зараз курс злотого до гривні
За даними "Мінфіну", на готівковому ринку злотий не зазнав змін. Купівля відбувається по 10,42 гривні за злотий, продаж – 10,55 гривні за злотий.
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Зверніть увагу! Курс злотого, який встановив НБУ – 10,3792 гривні.
У банку валюта дещо подешевшала. Станом на 22 жовтня, середній курс злотого у цих фінустановах такий:
- купівля здійснюється в середньому за 10,20 гривні за злотий;
- продаж – по 10,57 гривні за злотий.
Курс в обмінниках залишається стабільним:
- купівля здійснюється за середнім курсом – 10,42 гривні за злотий;
- продаж в середньому відбувається по 10,55 гривні за злотий.
У скільки зараз обійдеться покупка 1000 злотих
- у банках придбати 1 тисячу злотих сьогодні можна орієнтовно за 10 570 гривень;
- в обмінниках покупка 1 тисячі злотих обійдеться в середньому – 10 550 гривень.