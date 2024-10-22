Официальный курс злотого в Украине

По состоянию на утро 22 октября НБУ установил официальный курс злотого в Украине на уровне 10,37 гривны (без изменений от 21 октября).

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Курс злотого в банках и обменниках

Курс польского злотого в банках и обменниках снизился. Традиционно злотый потерял от 4 до 5 копеек на межбанке, и 5 копеек в обменниках от 21 октября.

По данным "Минфина", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,20 гривны (-5 копеек) и продажа – 10,55 гривны (-4 копейки).

В то же время обменники покупают злотые по 10,40 гривны (-5 копеек), а продают – уже по 10,55 гривны (без изменений).

Сколько стоят 100 злотых сегодня

По состоянию на сегодня, 100 польских злотых, согласно официальному курсу валют в Украине, стоят 1 037 гривен. Если покупать их в банках, то сумма составит около 1 055 гривен, как и в обменниках.

Обратите внимание! При обмене злотых на гривны, выгоднее обратиться к обменникам, ведь можно получить за 100 золотых аж 1 040 гривен, тогда как на межбанке эта сумма будет меньше – примерно 1 020 гривен.