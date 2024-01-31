Автогаз суттєво здешевшав — як змінилася ціна у січні
31 січня 2024, 17:30Читать новость на русском
Джерело:Enkorr
За період з 1 по 31 січня ціна на скраплений автомобільний газ у мережах автозаправних станцій знизилася на 2,45 гривні за літр, або на 8,2%, Нині середня ціна на автогаз по Україні складає 27,38 гривні за літр.
Як змінилися ціни
У зв'язку з низьким попитом та подальшим падінням цін на аукціонах, очікується, що роздрібні ціни продовжать знижуватися.
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Де здешевшав автогаз:
- Зокрема, на автозаправних станціях мережі ОККО і WOG вартість автогазу знизилася на 1,33 гривні за літр і 1,38 гривні за літр, до 29,16 гривень за літр і 29,11 гривень за літр відповідно.
- На автозаправних станціях державної мережі "Укрнафта" вартість автогазу становить 26,40 гривень за літр — ціна знизилася на 3,5 гривні за літр.
- На автозаправних станціях мережі KLO і UPG вартість цього виду пального знизилася на 2,6 гривні за літр і 1,21 гривню за літр, до 27,69 гривень за літр і 28,03 гривень за літр відповідно.
- Вартість автогазу опустилася нижче за 26 гривень за літр у мережах-дискаунтерах. Найнижчу вартість цього виду пального зафіксовано на автозаправних станціях Green Wave, Marshal, Luxwen і «Авантаж 7» — в межах 25,60-25,95 гривень за літр.