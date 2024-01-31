Ринок пального буде стабільним

Експерт Геннадій Рябцев у розмові з 24 Каналом зазначив, що не бачить наразі підстав для зміни ціни пального. Зауважимо, що з кінця листопада 2023 року ціни на пальне на українських АЗС почали дешевшати.

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Рябцев пояснює, що це було зумовлено здешевленням партії нафтопродуктів на кордоні, до якого, своєю чергою, призвело зниження нафтових котирувань.

Геннадій Рябцев Експерт з енергетичних питань Зараз попит незмінно низький. Це відповідає сезону. Якихось змін стосовно вартості продуктів на кордоні не очікується.

Втім, він додає, що у майбутньому вплинути на ціну може все-таки курс національної валюти. Проте Нацбанк не повідомляв про якісь наміри змінити вартість.

Крім того, можуть бути лише окремі коригування за нафтопродуктами тих чи інших трейдерів спричинені ситуацією,

– зауважує Рябцев.

Ситуація на валютному ринку

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий прогнозує, що у лютому ситуація на валютному ринку може бути більш оптимістичною, ніж у грудні чи січні. Все через те, що ймовірно зникнуть такі фактори:

інформаційний тиск,

"розгон" напівпанічних повідомлень про нестачу фінансування та про різні обставини.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Зауважу, що інформаційний чинник не прямо впливає на валютний ринок, однак його вплив завжди є ірраціональним, спрямованим насамперед на формування громадської думки.

Від яких прямих економічних факторів залежатиме ринок у новому місяці:

Дія режиму керованої гнучкості на міжбанку.

Реалізація стратегії НБУ на подальше зближення курсів міжбанку та готівкового ринку.

Обсяги міжнародної фінансової підтримки та частота отримання коштів.

Відтак, у лютому можна очікувати, що коливання на міжбанку відбуватимуться в коридорах 37 – 39 гривень за долар та 40,5 – 42,5 гривні за євро. Щодо готівкового, то банкір прогнозує, що долар буде в межах 37,5 – 39,5 гривні, а євро 40 – 43 гривень.

Тобто курсова ситуація буде фактичним продовженням другої половини січня. Однак протягом лютого ситуація на ринку може бути більш прогнозованою та більш стійкою,

– додає Лєсовий.

Прогноз депозитних ставок

Як зауважив 24 Каналу експерт Дмитро Замотаєв, ситуація у лютому в сегменті гривневих депозитів залежатиме від кількох важливих чинників.

Перший – це розмір облікової ставки.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Це залежить насамперед від стратегії регулятора відносно розміру облікової ставки та ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами.

Нагадуємо, що наразі ставка за депсертифікатами складає 19%. Експерт додає, що саме тому в лютому триватиме процес поступового скорочення ставок за вкладами: залежно від терміну вкладів, дохідність складе в середньому 13 – 13,5% (вклади на 3 – 6 місяців) та 12,5 – 13% річних (вклади від 9 місяців до 1 року).

Експерт припускає, що подальше зниження ставок за депсертифікатами змусить комбанки вкотре відкоригувати прибутковість за гривневими вкладами.

За його оцінками, за умов зниження ставки на 1 – 2 відсоткових пункти – до 18 – 17% – дохідність гривневих вкладів залежно від терміну розміщення може скоротитися на 1 – 1,5%.

Другий важливий чинник – це загальна стратегія регулятора на валютному ринку.

На кінець січня ситуація на валютному ринку є досить стабільною, адже регулятор докладає максимум зусиль для втримання рівноваги між попитом і пропозицією, що виявляється в досить стабільних курсових показниках,

– додає Замотаєв.

Третім чинником вважають інфляційний тиск.

До речі, за підсумками 2023 року інфляція склала 5,1%, хоч прогнозувалося, що вона буде на рівні 16%. Водночас на 2024 рік прогнозується інфляція на рівні 9,8%.

Важливо! Чим менша інфляція, тим привабливішим буде дохід за гривневими депозитами. Крім того, розмір інфляції є непрямим чинником, що впливає на чистий прибуток за депозитами.

Четвертий – ставки за валютними депозитами.

Чистий прибуток за ставками на сьогодні складає до 5 – 6%. Йдеться про гривневі вклади. Цей показник з урахуванням нових змін у дохідності, низької інфляції, яка у січні навряд чи перевищить 1%, та необхідними банківськими комісіями за оформлення вкладу, втричі перевищує середні ставки за доларовими вкладами й більш ніж у 3,5 раза більше за дохідність за вкладами в євро.

П’ятий чинник – ситуація на фронті, перебіг війни та її наслідки.

Отже, ситуація в сегменті банківських депозитів у лютому стане логічним продовженням грудневих тенденцій: дохідність гривневих вкладів продовжить поступово скорочуватись. Дещо подібна ситуація спостерігатиметься в сегменті валютних вкладів.

Яких цін на продукти чекати

Овочі та фрукти

Як розповіла науковиця Інна Сало у коментарі 24 Каналу, у лютому 2024 року очікується незначне здорожчання плодоовочевих.

Інна Сало Завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки На динаміку цін на плодоовочеві, особливо в несезон, найбільш суттєво впливають такі чинники, як оперативність і обсяги постачання, вартість зберігання та транспортування, підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників та ціни на пальне.

Ціни на овочі борщового набору до кінця зими можуть підвищитися проти цін станом на 23 січня 2024 року:

капуста білокачанна – до 16 гривень за кілограм (+4 %),

білокачанна – до 16 гривень за кілограм (+4 %), буряк – до 18,5 гривні за кілограм (+3%),

– до 18,5 гривні за кілограм (+3%), морква – до 16,5 гривні за кілограм (+6 %),

– до 16,5 гривні за кілограм (+6 %), картопля – до 26 гривень за кілограм (+5 %).

Ймовірно, що ціна на ріпчасту цибулю може зрости найбільше через високий попит на неї та обмеженість якісної пропозиції,

– каже Інна Сало.

цибуля – до 18,5 гривні за кілограм (+8 %) проти середньої ціни станом на 23 січня 2024 року у 17,1 гривні.

Щодо фруктів, то експертка наголошує на тому, що до кінця зими ціни на яблука можуть додатково зрости до 19,5 гривні за кілограм, а на виноград – до 210 гривень за кілограм.

Вартість імпортованих плодових може підвищитися – в середньому до 3%,

– додає вона.

Цікаво! Ціна на апельсини очікується до 87 гривень за кілограм, на лимони – до 65 гривень за кілограм, на банани – до 65 гривень за кілограм, мандарини – до 62 гривень за кілограм.

Ціни на м’ясо у лютому

Наталія Копитець, провідна науковиця Інституту аграрної економіки, каже 24 Каналу, що у середині січня 2024 року порівняно з початком грудня 2023 року у продовольчих супермаркетах відмічалося зниження роздрібних цін на свинину до 8,8%. У лютому відсутні економічні передумови здорожчання основних видів м’яса.

Наталія Копитець Провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Проте в Україні, де війна триває вже близько двох років, завжди є вірогідність помітних стрибків цін. Зокрема, атаки по критичній інфраструктурі – енергетичній та виробничій – можуть спричинити як скорочення, так і повне знищення виробничих потужностей тих чи інших видів м’яса.

Експертка пояснює, що це, своєю чергою, зумовить здорожчання м'яса. За прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, зростання роздрібних цін на основні види м’яса – до 5 % – слід очікувати напередодні та в період Великодніх свят.

Що буде з вартістю молочних продуктів

Експерт з Інституту аграрної економіки Іван Свиноус для 24 Каналу розповів, що середня закупівельна ціна молока, за даними Асоціації виробників молока станом на 1 січня 2024 року, склала:

екстра ґатунку – 15,20 гривні за кілограм без ПДВ.

– 15,20 гривні за кілограм без ПДВ. вищого ґатунку – 14,70 гривні за кілограм без ПДВ,

– 14,70 гривні за кілограм без ПДВ, першого ґатунку – 13,52 гривні за кілограм без ПДВ.

Зауважте! За експертними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, на кінець лютого 2024 року вартість молока екстра ґатунку може зрости на 0,14 гривні за кілограм – до 15,34 гривні за кілограм, вищого – додасть у ціні 0,12 гривні й складе 14,82 гривні без ПДВ, а першого ґатунку – збільшиться на 0,09 гривні й становитиме 13,61 гривні без ПДВ.

Як пояснює експерт, підвищення закупівельних цін насамперед буде спричинене негативними загальноекономічними процесами в країні. Водночас скорочення експорту вітчизняної молочної продукції дещо обмежує темпи зростання закупівельних цін, які в січні 2024 року були на рівні загальноєвропейських.

Внаслідок зростання вартості молочної сировини та вхідних матеріальних ресурсів, необхідних для виготовлення молочних продуктів, впродовж лютого 2024 року зростання роздрібних цін може становити 10 – 17% залежно від виду молокопродуктів,

– каже Свиноус.

Крупи та хлібобулочні вироби

Як поділилася з 24 Каналом експертка Світлана Черемісіна, протягом січня 2024 року цінова ситуація з крупами продовжила свою позитивну динаміку здешевлення. Водночас усі види продукції хлібопекарської галузі стабільно продовжують дорожчати.

Світлана Черемісіна Головна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки У лютому 2024 року цінова ситуація на крупи та борошно залишатиметься сприятливою для споживачів.

Гречка може подешевшати ще на 5 – 7%,

може подешевшати ще на 5 – 7%, Ціна на борошно залишатиметься стабільною,

залишатиметься стабільною, Цінова динаміка по інших видах круп – рис, пшоно – може зазнати незначного коливання в межах 3 – 5%,

– може зазнати незначного коливання в межах 3 – 5%, При цьому очікується подальше поступове зростання середньої ціни на хлібобулочні вироби у діапазоні 0,5 – 1% на місяць.

Черемісіна нагадує, що ціна на гречку порівняно з груднем знизилась – до 30,46 гривні за кілограм, пшоно подешевшало до 26,59 гривні за кілограм, крупи манні та ячні впали в ціні й коштують нині 21,29 гривні та 15,92 гривні відповідно.

Чи ростимуть ціни на житло

Фахівець Юрій Піта у коментарі 24 Каналу пояснив, що прогнозуючи події на ринку нерухомості в Україні варто звертати увагу на неоднорідність регіональних ринків.

Зауважте! Йдеться про те, що в східних областях та містах, наближених до зони бойових дій, або тих, які перебувають під постійним ракетними обстрілами, ситуація залишиться практично без змін.

Юрій Піта Експрезидент АФНУ Ризик, що майно буде пошкоджене або зруйноване достатньо високий. Хоча безумовно і в цих регіонах угоди відбуваються.

Водночас Піта додає, що в інших регіонах 2023 рік пройшов під гаслом активності та росту рівня цін. Скоріше за все цей тренд збережеться й у 2024 році. Тож експерт назвав чого чекати у лютому: