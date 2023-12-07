Падають попри прогнози: скільки коштує автогаз на різних АЗС

У період з 6 по 7 грудня ціна на автогаз дещо просіла у деяких АЗС, хоча у більшості залишилася сталою. Нині середня ціна на скраплене паливо становить 35,87 гривні за літр, тобто на 10 копійок дешевше.

Скільки коштує автогаз

Найбільше падіння цін серед АЗС спостерігалося в мережі Motto, там вона знизилася на 1,5 гривні до 34,98 гривні за літр. Також суттєво здешевшав автогаз у мережах Ovis і Mango, до 35,09 – 35,9 гривні за літр, тобто на 1,09 і 0,5 гривні відповідно.

Читайте також Автогаз за понад 40 гривень: підвищення акцизу може спричинити зростання цін на пальне

У Chipo скраплений газ опустився до позначки 34,72 гривні за літр (на 77 копійок). Ще невеличке падіння ціни на 25 – 60 копійок продемонстрували:

U.GO;

Катрал;

Luxwen;

"Авантаз 7".

Натомість у інших АЗС протягом дня ціна на автогаз зовсім не змінилася. Детальніше з вартістю газу можна ознайомитися у нашій табличці.