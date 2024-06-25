АЗС почали підвищувати ціни на бензин: де вартість зросла найбільше

Протягом тижня більшість мереж не переглядали ціни на пальне. А все тому, що ціни на європейські котирування бензину підвищилися.

Як зросли ціни на українських АЗС

Згідно із даними, значно підвищилась вартість пального на АЗС "Укрнафта". Зокрема, середня ціна на бензин збільшилася на 0,48 гривні за літр: А-95 сягнув 54,99 гривні за літр, а А-95+ – 57,49 гривні.

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Як повідомляється, це значно перевищує темпи зростання цін у гуртовому сегменті. Вслід за цим, зросли ціни на бензин в економсегменті на наступних АЗС:

В мережах RLS, ZOG і "Кворум-Нафта" збільшилася вартість пального на 0,50 гривні за літр – до 53,90 гривні, 53,50 гривні та 53,98 гривні за літр відповідно.

збільшилася вартість пального на 0,50 гривні за літр – до 53,90 гривні, 53,50 гривні та 53,98 гривні за літр відповідно. В Chipo і Green Wave – також збільшилася вартість пального на 0,50 гривні – до 54,86 та 54, 90 гривні відповідно.

– також збільшилася вартість пального на 0,50 гривні – до 54,86 та 54, 90 гривні відповідно. Водночас SUNOIL підняв цінник аж на 1 гривню – до 52,90 гривні за літр.

підняв цінник аж на 1 гривню – до 52,90 гривні за літр. Chipo і RLS відреагували на зростання закупівельної ціни ДП, піднявши роздрібні ціни на 0,40-0,50 гривні за літр, до середньої вартості – 50,83 гривні за літр і 50,30 гривні відповідно.

! Водночас вартість зменшилась на SUNOIL, на 0,60 гривні за літр, до 50,90 гривні. А також: у AMIC у Миколаївській і Івано-Франківській областях – на 0,50-1 гривню за літер, та в "БРСМ-Нафта" на Черкащині – на 1 гривню за літр.

Ціни на пальне зростають

Згідно з наявними даними, середня ціна на бензин марки А-95 піднялася на 0,07 гривні за літр – до 56,52 гривні. А на бензин А-95+ – на 0,09 гривні за літр – до 60,13 гривні. Водночас вартість дизельного пального залишилася без змін, тому становить нині – 52,61 гривні за літр.

! Якщо на зовнішньому ринку збережеться наростальна динаміка котирувань нафтопродуктів, то оператори, найімовірніше, поступово підійматимуть ціни.

Одночасно з підвищенням цін на дизельне пальне на міжнародному ринку, середня оптова ціна на цей вид палива в Україні зросла на 0,59 гривні – до 45,14 гривні за літр. Водночас ціни на європейські котирування бензину підвищилися в середньому на 1,05 гривні за літр, що також вплинуло на внутрішню вартість, збільшивши її на 0,36 гривні – до 47,34 гривні за літр.