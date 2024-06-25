Як зросли ціни на українських АЗС

Згідно із даними, значно підвищилась вартість пального на АЗС "Укрнафта". Зокрема, середня ціна на бензин збільшилася на 0,48 гривні за літр: А-95 сягнув 54,99 гривні за літр, а А-95+ – 57,49 гривні.

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Як повідомляється, це значно перевищує темпи зростання цін у гуртовому сегменті. Вслід за цим, зросли ціни на бензин в економсегменті на наступних АЗС:

В мережах RLS, ZOG і "Кворум-Нафта" збільшилася вартість пального на 0,50 гривні за літр – до 53,90 гривні, 53,50 гривні та 53,98 гривні за літр відповідно.

збільшилася вартість пального на 0,50 гривні за літр – до 53,90 гривні, 53,50 гривні та 53,98 гривні за літр відповідно. В Chipo і Green Wave – також збільшилася вартість пального на 0,50 гривні – до 54,86 та 54, 90 гривні відповідно.

– також збільшилася вартість пального на 0,50 гривні – до 54,86 та 54, 90 гривні відповідно. Водночас SUNOIL підняв цінник аж на 1 гривню – до 52,90 гривні за літр.

підняв цінник аж на 1 гривню – до 52,90 гривні за літр. Chipo і RLS відреагували на зростання закупівельної ціни ДП, піднявши роздрібні ціни на 0,40-0,50 гривні за літр, до середньої вартості – 50,83 гривні за літр і 50,30 гривні відповідно.

Цікаво! Водночас вартість зменшилась на SUNOIL, на 0,60 гривні за літр, до 50,90 гривні. А також: у AMIC у Миколаївській і Івано-Франківській областях – на 0,50-1 гривню за літер, та в "БРСМ-Нафта" на Черкащині – на 1 гривню за літр.

Ціни на пальне зростають

Згідно з наявними даними, середня ціна на бензин марки А-95 піднялася на 0,07 гривні за літр – до 56,52 гривні. А на бензин А-95+ – на 0,09 гривні за літр – до 60,13 гривні. Водночас вартість дизельного пального залишилася без змін, тому становить нині – 52,61 гривні за літр.

Зауважте! Якщо на зовнішньому ринку збережеться наростальна динаміка котирувань нафтопродуктів, то оператори, найімовірніше, поступово підійматимуть ціни.

Одночасно з підвищенням цін на дизельне пальне на міжнародному ринку, середня оптова ціна на цей вид палива в Україні зросла на 0,59 гривні – до 45,14 гривні за літр. Водночас ціни на європейські котирування бензину підвищилися в середньому на 1,05 гривні за літр, що також вплинуло на внутрішню вартість, збільшивши її на 0,36 гривні – до 47,34 гривні за літр.