Как выросли цены на украинских АЗС

Согласно данным, значительно повысилась стоимость топлива на АЗС "Укрнафта". В частности, средняя цена на бензин увеличилась на 0,48 гривны за литр: А-95 достиг 54,99 гривны за литр, а А-95+ – 57,49 гривны.

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Как сообщается, это значительно превышает темпы роста цен в оптовом сегменте. Вслед за этим, выросли цены на бензин в экономсегменте на следующих АЗС:

В сетях RLS, ZOG и "Кворум-Нафта" увеличилась стоимость топлива на 0,50 гривны за литр – до 53,90 гривны, 53,50 гривны и 53,98 гривны за литр соответственно.

увеличилась стоимость топлива на 0,50 гривны за литр – до 53,90 гривны, 53,50 гривны и 53,98 гривны за литр соответственно. В Chipo и Green Wave – также увеличилась стоимость топлива на 0,50 гривны – до 54,86 и 54, 90 гривны соответственно.

– также увеличилась стоимость топлива на 0,50 гривны – до 54,86 и 54, 90 гривны соответственно. В то же время SUNOIL поднял ценник аж на 1 гривну – до 52,90 гривны за литр.

поднял ценник аж на 1 гривну – до 52,90 гривны за литр. Chipo и RLS отреагировали на рост закупочной цены ГП, подняв розничные цены на 0,40-0,50 гривны за литр, до средней стоимости – 50,83 гривны за литр и 50,30 гривны соответственно.

Интересно! В то же время стоимость уменьшилась на SUNOIL, на 0,60 гривны за литр, до 50,90 гривны. А также: в AMIC в Николаевской и Ивано-Франковской областях – на 0,50-1 гривну за литр, и в "БРСМ-Нафта" в Черкасской области – на 1 гривну за литр.

Цены на топливо растут

Согласно имеющимся данным, средняя цена на бензин марки А-95 поднялась на 0,07 гривны за литр – до 56,52 гривны. А на бензин А-95+ – на 0,09 гривны за литр – до 60,13 гривны. В то же время стоимость дизельного топлива осталась без изменений, поэтому составляет сейчас – 52,61 гривны за литр.

Заметьте! Если на внешнем рынке сохранится нарастающая динамика котировок нефтепродуктов, то операторы, скорее всего, постепенно будут поднимать цены.

Одновременно с повышением цен на дизельное топливо на международном рынке, средняя оптовая цена на этот вид топлива в Украине выросла на 0,59 гривны – до 45,14 гривны за литр. В то же время цены на европейские котировки бензина повысились в среднем на 1,05 гривны за литр, что также повлияло на внутреннюю стоимость, увеличив ее на 0,36 гривны – до 47,34 гривны за литр.