Такого не було понад 20 років: у Росії рекордно злетіли ціни на бензин

Удари українських дронів по російських НПЗ не лише викликали дефіцит в країні-агресорці, але підштовхнули ціни на пальне вгору. Такого різкого зростання в Росії не бачили десятиліттями.

Як ростуть ціни на бензин у Росії

Дані Федеральної служби державної статистики Росії показують, що лише за минулий тиждень бензин в країні здорожчав на 3% – до 71,20 рубля за літр, Це найбільший тижневий приріст за останні 20 років, пише Bloomberg.

Дивіться також У понад 60 регіонах Росії – проблеми з бензином, вибори в Думу хочуть перенести, – Зеленський

Зростання цін на дизельне пальне також прискорилося – до 2,7% проти 0,8% тижнем раніше.

Причиною таких рекордних темпів стали успішні атаки українських дронів, які призвели до пошкодження нафтопереробних заводів по всій країні, у тому числі у Москві.

Потужності НПЗ після цього різко просіли. Зокрема, виробництво бензину в першій половині червня у Росії скоротилося на 15% порівняно з тим же періодом минулого року.

Серед росіян почалася паніка, вони кинулися скуповувати пальне. Це призвело до стрибка цін і дефіциту на заправках у багатьох регіонах.

Кампанія українських безпілотників проти російської енергетичної інфраструктури перетворюється на дедалі серйознішу макроекономічну проблему для Москви,

– упевнений економіст Capital Economics Ліам Піч.

За оцінками, наразі вже приблизно 75% російських регіонів стикаються з перебоями пального та змушені уводити ліміти на його продаж.

Як ціни на пальне б'ють по економіці

Через зростання цін на пальне річна інфляція в Росії у червні прискорилася до 5,8% порівняно з 5,3% у травні, повідомило Міністерство економіки Росії.

Глава Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна вже попередила про нові інфляційні ризики.

Вищі ціни на бензин можуть також вплинути на інфляційні очікування, оскільки пальне є особливо чутливим товаром як для домогосподарств, так і для бізнесу,

– наголосила Набіулліна.

Тож, наслідки війни проти України все гостріше відчувають на собі вже й прості росіяни, які слідом за бензином змушені будуть більше платити за всі продукти та послуги.

Нагадаємо, через нестачу пального в Росії вже почав зупинятися громадський транспорт. Щонайменше у чотирьох регіонах повідомляють про скасування автобусних рейсів.