Бензин на оптовому ринку Росії продовжує стрімко зростати. Основна причина – атаки ЗСУ на російські НПЗ.

Яка ситуація з цінами на бензин у Росії?

У Росії ціни на бензин рекордно виросли, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське видання.

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Вартість бензину марки АІ-95 на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі оновила історичний максимум і тепер складає 77 000 рублів за тонну. Натомість бензин АІ-92 став дорожчим намайже 30% з початку року, а його ціна на закриття торгів – 66 642 рублі за тонну.

За словами джерел Reuters на паливному ринку, у серпні та вересні Росії загрожує повторення повноцінної паливної кризи – аналогічної тому, що сталася два роки тому, 2021 року, а також 2018-го.

Чому ціни на пальне ростуть?

Основною причиною суттєвого здорожчання пального є атаки на російські НПЗ. Вони призвели до пошкодження установок переробки сировини продуктивністю близько 40 000 тонн на добу, відновлення яких може зайняти від одного до шести місяців.

Також серед причин нестачі бензину – нестача запасів у приватних АЗС, колапс в аеропортах, через який люди стали більше користуватися автотранспортом, а також часті ремонти НПЗ.

Скільки саме виробляється у Росії палива, достеменно невідомо. Влада ще 2024 року, після нальотів БпЛА на нафтозаводи, засекретила офіційну статистику випуску бензину, а потім – і дизельного палива.

За оцінками Reuters, минулого року обсяги нафтопереробки в країні відкотилися до 12-річних мінімумів – 269,9 мільйонів тонн. Тому Росія може зіткнутися з дефіцитом бензину.