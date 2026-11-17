Середня ціна звичайного бензину в Сполучених Штатах знизилася до 3,78 долара за галон. Так пальне досягнуло найнижчої позначки із середини березня.

Чому вартість пального різко пішла на спад

Світові ціни на нафту стрімко падають завдяки збільшенню постачань з Перської затоки та обіцянкам президента США Дональда Трампа утриматися від нових ударів по Ірану, про що пише Bloomberg.

Оптові ціни на пальне у США дуже швидко знизилися з пікових значень, що найближчим часом полегшить ситуацію на автозаправках для звичайних водіїв.

Однак ціни все ще залишаються вищими за рівень до початку конфлікту, а фундаментальні причини цього не змінилися, тому вже наступного літа вони можуть знову дуже швидко зрости,

– попередив Їгіт Доган, аналітик ринку нафтопродуктів компанії Energy Aspects Ltd.

Зниження вартості пального є частиною ширшого падіння на нафтовому ринку, де ф'ючерси на американську еталонну марку WTI подешевшали майже на 20 доларів за барель із кінця жовтня.

Зверніть увагу! На початку цього тижня роздрібні ціни на дизель у США вперше з початку вересня опустилися нижче 6 доларів за галон.

Це критично важливо, адже саме дорога логістика та енергоносії розганяли ціни на продукти харчування, призвівши до найвищих темпів оптової інфляції з 2022 року.

Нагадаємо, що ціни на автозаправках різко злетіли після того, як наприкінці лютого США та Ізраїль завдали військових ударів по Ірану. Це спровокувало масштабний енергетичний шок, оскільки постачання сирої нафти через стратегічно важливу Ормузьку протоку опинилося під загрозою.

Вчора, 16 листопада, роздрібна ціна дизельного пального знизилася до 5,998 долара за галон. Але ціни на дизель залишаються дуже високими саме за історичними мірками.