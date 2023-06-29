Ціни на пальне летять вгору: на скільки подорожчало дизпальне та бензин

За останні два дні пальне почало дорожчати на АЗС. Відтак ціна у деяких мережах піднялася від 0,6 до 2 гривень.

Як змінилися вартість пального

За даними моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95" впродовж 28 – 29 червня ціни на пальне піднялися на 06, – 2 гривні за літр.

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У мережі Prime пальне здорожчало на 2 гривні. Бензин А-95 тепер коштує 45 гривень за літр, а дизпальне – 43,5 гривні.

Схожа ситуація у мережі Neftek, де усі види пального піднялися на 2 гривні.

Дещо менше підросли ціни на станції KLO – на 1 гривню за літр бензину.

У мережі U.GO ціни піднялися на 0,57 – 1,43 гривні за літр.

що день перед цим, 28 червня, роздрібна вартість бензину А-95 зросла в середньому на 1,74 гривні, а дизпальне – на 1 гривню.

Такий ріст цін пояснюють тим, що з 1 липня повертається оподаткування пального. Адже на початку повномасштабної війни ПДВ з 20% скоротили до 7%.

На скільки може ще піднятися ціна

Як розповідає 24 Каналу Геннадій Рябцев, головний консультант у Національний інститут стратегічних досліджень, ціна може сягнути десь на 2 – 3 гривні більше, а за інших обставин – на цілих 10 гривень.

Геннадій Рябцев Головний консультант у Національний інститут стратегічних досліджень Якщо казати про повернення лише ПДВ 20%, то через зростання частки акцизу в ціні, вартість бензину і дизельного пального на АЗС може зрости на 2 – 3 гривні, а автогазу десь на 1 гривню.

Втім, за словами експерта, якщо казати про повернення акцизного податку на довоєнний рівень, то це зростання може бути більш суттєвим.

Йдетьсяі приблизно 2 – 3 гривні для автогазу.