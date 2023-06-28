Що буде з ціною на пальне з 1 липня
Експерт в області енергетики Геннадій Рябцев розповів для 24 Каналу, що думки депутатів, щодо повернення довоєнних податків сильно різняться. Тож у законопроєкт можуть внести певні зміни або відтермінування.
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Тобто, якщо казати про повернення лише ПДВ 20%, то через зростання частки акцизу в ціні, вартість бензину і дизельного палива на АЗС може зрости на 2 – 3 гривні, а автогазу десь на 1 гривню. Якщо казати про повернення акцизного податку на довоєнний рівень, то це зростання може бути більш суттєвим, йдеться про щонайменше 10 гривень для бензину та дизпалива і приблизно 2 – 3 гривні для автогазу.
Також він виділив декілька проблем, які нині присутні на ринку:
- відсутність ринку нафтопродуктів як такого;
- самоусунення держави від регулювання ринку;
- значне збільшення прибутків трейдерів.
Якби державі вдалося повернути рівень доходів трейдерів на довоєнний, тоді ціни не зросли б після повернення податків. Проте оскільки нікому це не цікаво і витрати кінцевих споживачів нікого не цікавлять, вважається, що це питання не є таким, що потребує уваги уряду, то кінцевим споживачам потрібно буде очікувати тих цін, про які я розповів,
– додав Рябцев.
Аграрії проти скасування пільги на пальне
- Українські аграрії просять владу не повертати акцизи та ПДВ на пальне до довоєнного рівня посилаючись на невчасність такого рішення. Держава збирається реалізувати задумане у два етапи.
- Перший – ще у вересні 2022 року повернули акцизи у розмірі 100 євро за 1000 літрів бензину та дизпалива, але ПДВ досі 7%. Другий – з 1 липня 2023 року акцизи на пальне повернуть до довоєнного рівня, а ПДВ до 20%. У такому разі акциз на пальне буде 213 євро, а на дизпаливо – 140 євро за 1000 літрів.
- Період скасування пільг збігся з початком збору врожаю та активним попитом на нього серед аграріїв, що викликало масове незадоволення.