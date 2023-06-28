Що буде з ціною на пальне з 1 липня

Експерт в області енергетики Геннадій Рябцев розповів для 24 Каналу, що думки депутатів, щодо повернення довоєнних податків сильно різняться. Тож у законопроєкт можуть внести певні зміни або відтермінування.

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Геннадій Рябцев Головний консультант у Національний інститут стратегічних досліджень Тобто, якщо казати про повернення лише ПДВ 20%, то через зростання частки акцизу в ціні, вартість бензину і дизельного палива на АЗС може зрости на 2 – 3 гривні, а автогазу десь на 1 гривню. Якщо казати про повернення акцизного податку на довоєнний рівень, то це зростання може бути більш суттєвим, йдеться про щонайменше 10 гривень для бензину та дизпалива і приблизно 2 – 3 гривні для автогазу.

Також він виділив декілька проблем, які нині присутні на ринку:

відсутність ринку нафтопродуктів як такого;

самоусунення держави від регулювання ринку;

значне збільшення прибутків трейдерів.

Якби державі вдалося повернути рівень доходів трейдерів на довоєнний, тоді ціни не зросли б після повернення податків. Проте оскільки нікому це не цікаво і витрати кінцевих споживачів нікого не цікавлять, вважається, що це питання не є таким, що потребує уваги уряду, то кінцевим споживачам потрібно буде очікувати тих цін, про які я розповів,

– додав Рябцев.

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