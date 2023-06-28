Что будет с ценой на топливо с 1 июля

Эксперт в области энергетики Геннадий Рябцев рассказал 24 Каналу, что мнения депутатов о возвращении довоенных налогов сильно разнятся. Поэтому в законопроект могут внести определенные изменения или отсрочки.

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Геннадий Рябцев Главный консультант в Национальном институте стратегических исследований То есть, если говорить о возврате только НДС 20%, то из-за роста доли акциза в цене, стоимость бензина и дизельного топлива на АЗС может вырасти на 2 – 3 гривны, а автогаза где-то на 1 гривну. Если говорить о возврате акцизного налога на довоенный уровень, то этот рост может быть более существенным, речь идет о по меньшей мере 10 гривнах для бензина и дизтоплива и примерно 2 – 3 гривнах для автогаза.

Также он выделил несколько проблем, которые сейчас присутствуют на рынке:

отсутствие рынка нефтепродуктов как такового;

самоустранение государства от регулирования рынка;

значительное увеличение прибылей трейдеров.

Если бы государству удалось вернуть уровень доходов трейдеров на довоенный, тогда бы цены не выросли после возврата налогов. Однако поскольку никому это не интересно и расходы конечных потребителей никого не интересуют, считается, что этот вопрос не требует внимания правительства, то конечным потребителям нужно будет ожидать тех цен, о которых я рассказал,

– добавил Рябцев.

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