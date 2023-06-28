Что будет с ценой на топливо с 1 июля
Эксперт в области энергетики Геннадий Рябцев рассказал 24 Каналу, что мнения депутатов о возвращении довоенных налогов сильно разнятся. Поэтому в законопроект могут внести определенные изменения или отсрочки.
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То есть, если говорить о возврате только НДС 20%, то из-за роста доли акциза в цене, стоимость бензина и дизельного топлива на АЗС может вырасти на 2 – 3 гривны, а автогаза где-то на 1 гривну. Если говорить о возврате акцизного налога на довоенный уровень, то этот рост может быть более существенным, речь идет о по меньшей мере 10 гривнах для бензина и дизтоплива и примерно 2 – 3 гривнах для автогаза.
Также он выделил несколько проблем, которые сейчас присутствуют на рынке:
- отсутствие рынка нефтепродуктов как такового;
- самоустранение государства от регулирования рынка;
- значительное увеличение прибылей трейдеров.
Если бы государству удалось вернуть уровень доходов трейдеров на довоенный, тогда бы цены не выросли после возврата налогов. Однако поскольку никому это не интересно и расходы конечных потребителей никого не интересуют, считается, что этот вопрос не требует внимания правительства, то конечным потребителям нужно будет ожидать тех цен, о которых я рассказал,
– добавил Рябцев.
Аграрии против отмены льготы на горючее
- Украинские аграрии просят власти не возвращать акцизы и НДС на горючее до довоенного уровня ссылаясь на несвоевременность такого решения. Государство намерено реализовать задуманное в два этапа.
- Первый – еще в сентябре 2022 года вернули акцизы в размере 100 евро за 1000 литров бензина и дизтоплива, но НДС до сих пор 7%. Второй – с 1 июля 2023 года акцизы на горючее вернут до довоенного уровня, а НДС – до 20%. В таком случае акциз на горючее будет 213 евро, а на дизтопливо – 140 евро за 1000 литров.
- Период отмены льгот совпал с началом сбора урожая и активным спросом на него среди аграриев, что вызвало массовое недовольство.