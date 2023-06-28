Народные депутаты принялись наводить порядок на украинском рынке горючего. Речь идет не только об уклонении от уплаты налогов, но и о производстве некачественного продукта, от которого могут страдать украинские водители.

Кстати Штрафы будут безумные: налоговики начали мониторить бизнес, который платит зарплаты в конвертах

Сколько в Украине нелегального горючего

По словам народного депутата Ярослава Железняка, только 40% горючего в Украине является легальным. В результате государственный бюджет недополучает около 10 миллиардов гривен в год.

В настоящее время розничный рынок горючего в Украине выглядит следующим образом:

40% занимает "белый" рынок;

30% – средние и крупные АЗС, пытающиеся уклониться от уплаты налогов, продают контрафакт и торгуют документами;

30% – полностью нелегальные маленькие заправки, торгующие без налогов некачественным горючим.

Сейчас почти нет контрабанды горючего, поэтому вся "бодяга", которая продается, произведена в Украине. На нелегальных миниМПЗ или МПЗ, производящих такую продукцию,

– сообщил Железняк.

В Верховной Раде уже работают над этой проблемой и ищут возможные и наиболее эффективные пути ее решения.