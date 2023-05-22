Аграрії просять не скасовувати пільги

Українські аграрії просять владу не повертати акцизи та ПДВ на пальне до довоєнного рівня посилаючись на невчасність такого рішення. Держава збирається реалізувати задумане у два етапи:

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Нагадаємо! З 1 липня в Україні планують повернути пільги на пальне, які ввели в березні 2022 року, до довоєнного рівня. Таке рішення прийняла ВРУ ще 21 вересня 2022 року, проголосувавши за законопроєкт №7668-д.

Перший – ще у вересні 2022 року повернули акцизи у розмірі 100 євро за 1000 літрів бензину та дизпалива, але ПДВ досі 7%;

бензину та дизпалива, але ПДВ досі 7%; Другий – з 1 липня 2023 року акцизи на пальне повернуть до довоєнного рівня, а ПДВ до 20%. У такому разі акциз на пальне буде 213 євро, а на дизпаливо – 140 євро за 1000 літрів.

Період скасування пільг збігся з початком збору врожаю та активним попитом на нього серед аграріїв, що викликало масове незадоволення.

Крім того, скасування пільгового режиму оподаткування пального з 1 липня 2023 року, враховуючи, що все ще триває гаряча фаза війни, є передчасним та негативно вплине на рівень цін і фінансову стійкість суб’єктів господарювання,

– також йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим, вони зареєстрували законопроєкт №9174, який передбачає відміну повернення старих акцизів та ПДВ до закінчення воєнного стану.

Які зараз ціни на пальне в АЗС

Найнижчі ціни на бензин А-95 виставили в мережі АЗС RLS – 40 гривень за літр. Найвищі – на заправках мережі Авіас – 47 гривень.