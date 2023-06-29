Как изменились стоимость топлива

По данным мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95" на протяжении 28 – 29 июня цены на топливо поднялись на 06, – 2 гривны за литр.

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В сети Prime топливо подорожало на 2 гривны. Бензин А-95 теперь стоит 45 гривен за литр, а дизтопливо – 43,5 гривны.

Похожая ситуация в сети Neftek, где все виды топлива поднялись на 2 гривны.

Несколько меньше подросли цены на станции KLO – на 1 гривну за литр бензина.

В сети U.GO цены поднялись на 0,57 – 1,43 гривны за литр.

Интересно, ежедневно перед этим, 28 июня, розничная стоимость бензина А-95 выросла в среднем на 1,74 гривны, а дизтопливо – на 1 гривну.

Такой рост цен объясняется тем, что с 1 июля возвращается налогообложение топлива. Ведь в начале полномасштабной войны НДС с 20% сократили до 7%.

На сколько может еще подняться цена

Как рассказывает 24 Каналу Геннадий Рябцев, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, цена может достичь где-то на 2 – 3 гривны больше, а при других обстоятельствах – на целых 10 гривен.

Геннадий Рябцев Главный консультант в Национальном институте стратегических исследований Если говорить о возврате только НДС 20%, то из-за роста доли акциза в цене стоимость бензина и дизельного топлива на АЗС может вырасти на 2 – 3 гривны, а автогаза где-то на 1 гривну.

Впрочем, по словам эксперта, если говорить о возврате акцизного налога на довоенный уровень, то этот рост может быть более существенным.

Говорится о минимум 10 гривен для бензина и дизтоплива и примерно 2 – 3 гривны для автогаза.