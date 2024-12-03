В Україні змінились ціни на бензин: чи очікувати подорожчання палива у грудні

В Україні протягом вихідних суттєво виросла ціна на бензин А-95. Причиною тому може бути закінчення знижок на честь Чорної п'ятниці.

Чому змінились ціни на паливо

Річ у тім, що ціни змінились через те, що більшість великих мереж запустили знижки ще з середини минулого тижня, пише 24 канал з посилання на видання delo.ua.

Читайте також Ціни на бензин і дизель: чому вартість може впасти у грудні

Так після вихідних ціни повернулися до колишніх показників.

Зокрема відсутні економічні передумови для підвищення цін на стелах автозаправних станцій (АЗС) у грудні. Про це свідчить загальна ситуація на ринку.

Цікаво! Зокрема засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін заявив, що після 24 січня "на ринку починається мертвий сезон, коли споживання є мінімальним". Тому хіба що “великі гравці домовляться між собою”. Таким чином їм вдасться підготуватися до нових акцизів та необхідності зберігати запаси пального.

Чи збільшаться ціни на паливо

Однак через початок дії норми про авансову сплату АЗС податку на прибуток дрібні мережі можуть збільшити ціну на пальне. Це відбудеться у межах 1,5-2 гривень/літр.

Водночас ціни у великих мережах не зміняться. Тому в цілому можливе зростання не надто вплине на ситуацію.

Але ризик підвищення цін все ж є. Причиною тому є те, що 24 грудня починає діяти закон про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів. У ньому йдеться про створення запасів нафти та нафтопродуктів обсягом 90 днів середньодобового чистого імпорту або 61 день середньодобового внутрішнього споживання.

На думку Льоушкіна, навіть якщо винести за дужки ризики ураження нафтобаз росіянами, формування таких запасів вимагатиме у трейдерів додаткового заморожування оборотного капіталу та додаткових витрат, – йдеться у матеріалі.

Зверніть увагу! Зокрема так трейдери будуть намагатися перевести мережі на кінцевого споживача.

Якими є ціни на бензин зараз

До початку знижок на АЗС вартість бензину тривалий час утримувалась на середньому рівні 55,66 гривні/літр.

2 грудня український бензин А-95 можна було придбати у середньому за 55,12 гривні/літр. Тоді як 3 грудня середня ціна склала 55,23 гривні/літр.