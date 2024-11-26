Чому може знизитися вартість пального

Вартість пального може впасти найближчим часом передає 24 канал з посиланням на "Київ 24".

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Директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн розповів, що прогноз НБУ щодо ймовірного подорожчання бензину на 9% є сумнівним. Якщо середня ціна пального сьогодні становить 53 гривні за літр, то зростання на 10% складе 5 гривень.

Я не бачу, чому сьогодні пальне має здорожчати на 5 гривень за літр. Це нафта має коштувати 90 доларів за барель, а не 75 доларів, як сьогодні. Або ще щось має трапитися,

– сказав він.

Також він наголосив, що у грудні ціни на пальне традиційно падають через зменшення попиту та святкові акції.

Зазвичай у нас, навпаки, грудень — це останній місяць активного споживання перед зимою, січнем і лютим, які завжди, як кажуть, "мертві" місяці. Грудень же, навпаки, є найбільш "живим". Тому ціни зазвичай падають через безліч акцій і намагань продати перед святами,

– додав Куюн.

Саме тому директор консалтингової компанії "А-95" вважає, що вартість дизелю та бензину можуть значно впасти.