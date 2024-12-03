Почему изменились цены на топливо

Дело в том, что цены изменились из-за того, что большинство крупных сетей запустили скидки еще с середины прошлой недели, пишет 24 канал со ссылкой на издание delo.ua.

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Так после выходных цены вернулись к прежним показателям.

В частности, отсутствуют экономические предпосылки для повышения цен на стелах автозаправочных станций (АЗС) в декабре. Об этом свидетельствует общая ситуация на рынке.

Интересно! В частности основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин заявил, что после 24 января "на рынке начинается мертвый сезон, когда потребление является минимальным". Поэтому разве что “крупные игроки договорятся между собой”. Таким образом им удастся подготовиться к новым акцизам и необходимости хранить запасы топлива.

Увеличится ли цены на топливо

Однако из-за начала действия нормы об авансовой уплате АЗС налога на прибыль мелкие сети могут увеличить цену на топливо. Это произойдет в пределах 1,5-2 гривен/литр.

В то же время цены в крупных сетях не изменятся. Поэтому в целом возможный рост не слишком повлияет на ситуацию.

Но риск повышения цен все же есть. Причиной тому является то, что 24 декабря начинает действовать закон о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов. В нем говорится о создании запасов нефти и нефтепродуктов объемом 90 дней среднесуточного чистого импорта или 61 день среднесуточного внутреннего потребления.

По мнению Леушкина, даже если вынести за скобки риски поражения нефтебаз россиянами, формирование таких запасов потребует у трейдеров дополнительного замораживания оборотного капитала и дополнительных расходов, – говорится в материале.

Обратите внимание! В частности так трейдеры будут пытаться перевести сети на конечного потребителя.

Каковы цены на бензин сейчас

До начала скидок на АЗС стоимость бензина длительное время удерживалась на среднем уровне 55,66 гривны/литр.

2 декабря украинский бензин А-95 можно было приобрести в среднем за 55,12 гривны/литр. Тогда как 3 декабря средняя цена составила 55,23 гривны/литр.