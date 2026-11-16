Ціни на дизель у США нарешті пішли вниз, але є проблема

Роздрібні ціни на дизель у США вперше з початку вересня опустилися нижче 6 доларів за галон. Це дає надію на гальмування інфляції, яка останнім часом спустошувала гаманці американців, однак не вирішує проблеми.

Як подешевшав дизель у США

За даними Американської автомобільної асоціації (AAA), у понеділок роздрібна ціна дизельного пального знизилася до 5,998 долара за галон. Ще наприкінці вересня вона сягала пікових понад 6,50 долара за галон, пише Bloomberg.

Зниження вартості дизеля важливе не лише для автомобілістів США. Це пальне використовують:

вантажівки, які доставляють продукти до магазинів;

сільськогосподарська техніка;

системи опалення будинків;

і резервні генератори електроенергії в центрах обробки даних.

Подорожчання дизеля, який називають "робочою конячкою світової економіки" збільшує витрати на перевезення, виробництво та постачання товарів, а згодом позначається на цінах для кінцевих споживачів.

Як ціна дизеля впливає на інфляцію

Здешевлення пального може послабити один із важливих чинників інфляції. Однак попередній стрибок цін уже позначився на витратах бізнесу.

Зокрема, гуртова інфляція у США в жовтні зростала найшвидшими темпами з 2022 року. Однією з причин тиску на виробників і постачальників стало подорожчання енергоносіїв та транспортування.

Водночас ціни на дизель залишаються дуже високими за історичними мірками. Навіть після останнього зниження роздрібна вартість пального перевищує всі показники, зафіксовані до 2026 року.

Зауважте! Ф'ючерси на пічне паливо в США у п'ятницю завершили торги приблизно на позначці 4,26 долара за галон. Це нижче за найвищі показники цього року, але все одно рекордний рівень для сезону.

Нагадаємо, напередодні осінніх проміжних виборів американська влада відчайдушно намагалася стримати ціни на заправках. Президент Дональд Трамп навіть домовився про постачання російського дизеля з диктатором Володимиром Путіним. Однак цим лише допоміг Москві наростити експорт, тоді як американські водії нічого не отримали.