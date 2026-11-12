Путін уже рахує прибутки: Трамп допоміг Росії з дизелем, а не отримав нічого

Чому російський дизель не доїхав до США

За даними аналітиків Kpler, у жовтні Росія відвантажувала за кордон близько 271 тисячі барелів дизеля на добу. Це майже вдвічі більше, ніж місяцем раніше, коли показник становив 135 тисяч барелів, пише Financial Times.

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Однак жодна партія російського дизелю так і не потрапила на територію Сполучених Штатів.

Оскільки прихильники України активно блокують судна з таким вантажем, російські експортери змушені шукати обхідні шляхи. Наразі основні потоки спрямовані:

до Бразилії;

Туреччини;

та інших лояльних регіонів.

Представники Білого дому, щоправда, виправдовуються, що таке насичення світового ринку все одно допоможе збити ціни для звичайних американців, як це і передбачала домовленість між Трампом та Путіним.

Як сказав президент, це угода для всього світу. Цю угоду було укладено для збільшення постачання дизельного пального на світовий ринок – зниження цін для американців і всього світу – і саме це буде зроблено– заявили у Білому домі.

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Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Однак поки що практичний результат для США залишається невизначеним. За даними видання, щонайменше два танкери, які йшли до американських портів, раптово змінили свій маршрут. Ще одне судно з російським дизелем досі дрейфує біля східного узбережжя Америки, чекаючи на покупця.

У Білому домі підтвердили, що наразі ведуть переговори з власником судна Agioi Fanendes.

Як удари українських дронів впливають на ринок

Стрибок експорту Росії став можливим завдяки тимчасовому відновленню роботи нафтопереробних заводів. У жовтні Україна призупинила атаки на російські НПЗ, і це дало підприємствам змогу наростити виробництво.

Керівник відділу геополітики Energy Aspects Річард Бронз підрахував, що експорт дизеля у вересні становив приблизно 120 тисяч барелів на добу, а в жовтні – 260 тисяч.

Якщо шукати причину, то нею можна вважати тиск з боку США та оголошення Трампом енергетичного перемир'я– пояснив експерт.

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Втім, пауза в українських ударах не тривала довго. Вже 30 жовтня Україна завершила двотижневу перерву та відновила прицільні удари по російських НПЗ. На тлі цих подій Росія була змушена продовжити заборону на вивезення дизельного пального до кінця січня.

Бронз очікує, що найближчими місяцями російські поставки будуть "дуже млявими". Тож жовтневе зростання експорту ще не означає, що Москва зможе підтримувати такі обсяги надалі.

Нагадаємо: що Росія намагається використати домовленості про постачання дизеля для відновлення ділових контактів зі США. У Кремлі розглядають цю угоду не лише як можливість продати пальне, а і як шанс повернутися до економічної співпраці з Вашингтоном.