Зростання тарифів на газ та електроенергію: про що йдеться у Меморандумі з МВФ

Попри встановлений мораторій на підвищення тарифів на певні комунальні послуги, їх вартість все ж може змінитися. Про необхідність підняття тарифів йде мова також і у Меморандумі з МВФ.

Згідно із меморандумом, влада збільшила вартість електроенергії для українців починаючи з 1 червня з метою відновлення стабільності енергетичної системи перед настанням опалювального сезону 2023/2024 року.

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Адже безпосереднім пріоритетом є – стримування негативного впливу війни на сектор та забезпечення можливості спрямовувати достатньо ресурсів для ключових держпідприємств.

Необхідні умови для стійкості системи

Таким чином, список варіантів для забезпечення стійкості системи включає:

підвищення тарифів;

забезпечення зовнішнього фінансування;

надання прозорої та виняткової прямої підтримки бюджету.

Забезпечення стійкості системи та скорочення квазіфіскальних зобов'язань вимагатимуть поступового підвищення тарифів на газ та електроенергію для відшкодування витрат при одночасному виділенні адекватних та цілеспрямованих ресурсів для захисту вразливих домогосподарств,

– йдеться у документі.

Чи можуть зрости тарифи у 2024 році

Очікується, що в майбутньому урядові рішення стосовно тарифів враховуватимуть їх соціальну значущість, попри необхідність вирішувати проблеми в енергетичному секторі. Поки що уряд розглядає можливість підняти тарифи, але конкретних рішень немає.

Нині відомо про "заморозку" певних тарифів. До кінця опалювального сезону вартість електроенергії залишатиметься стабільною, попри стан енергосистеми. Також незмінними мають залишатися тарифи на воду та газ.

Актуальні тарифи

Тариф на електроенергію – 2,64 гривні за кіловат-годину – незалежно від обсягу споживання.

– незалежно від обсягу споживання. Оскільки більшість українців отримує газ від “Нафтогазу”, то вони платять – 7,96 гривні за кубометр.

Після закінчення війни програма реформ в енергетичному секторі, серед іншого, вимагатиме відновлення та посилення конкуренції на оптовому та роздрібному ринках газу.