Газ для населення: чи планується підвищення тарифів у "Нафтогазі"
Українців турбує питання про те, якими будуть тарифи на газ цієї зими. Зокрема, чи планується у "Нафтогазові" підвищення цін.
Чи зростуть тарифи на газ цієї зими
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов розповів, що підвищення цін на газ для населення не планується. передає 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Читайте також: Скільки коштує кіловат світла вночі у листопаді
Він запевнив, що Україна має достатньо запасів природного газу для проходження зимового періоду.
Ціни на газ для населення залишаються стабільними, ніяких змін не передбачається протягом цієї зими. Нафтогаз є компанією, яка є в національних інтересах, тому цілком розуміє необхідність підтримання населення в такий складний момент. Також нагадаю, що ще є мораторій на зміну цін.
Водночас Чернишов наголосив на необхідності зосередитися на енергоефективних заходах як у побуті, так і на виробничому рівні. Він зазначив, що "Нафтогаз" постійно нарощує видобуток газу.
Я хотів би зазначити, що 7% склад зростання видобутку в цьому році – це досить суттєво. Загальний об'єм видобутку планується на рівні 14,9 мільярда кубометрів в цьому році. Це насправді дає можливість нам забезпечити українським газом українські домогосподарства, підприємства теплокомуненерго, інших споживачів,
– сказав Чернишов.
Голова "Нафтогазу" підкреслив, що компанія постійно посилює заходи пасивного та активного захисту сотень об'єктів по всій Україні, оскільки успішне проходження зими значною мірою залежить від цього.