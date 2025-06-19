Дорожче, ніж в Європі: ціни на газ в Україні зросли на 60% за місяць

Вартість природного газу на українському ринку різко зросла. Головна причина – у підвищенні європейських цін на блакитне паливо, але є й внутрішні фактори.

Як зросли ціни на газ в Україні

Ціни на газ в Україні 18 червня досягли 31 500 гривень за 1000 кубометрів із врахуванням ПДВ. Це найвищий показник з 24 листопада 2022 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на ExPro.

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На українському ринку у середу газ торгувався за ціною від 31 200 гривень до 31 900 гривень за тисячу кубометрів із ПДВ.

Наприкінці дня ціни виросли ще дужче – до 32 000 гривень за 1000 кубометрів.

Вартість блакитного палива без ПДВ склала від 626 до 640 доларів за 1000 кубометрів, або 51-52 євро за мегават-годину (приблизно 2 490,9 гривні).

Важливо! Такі ціни на газ встановлені лише на українському газовому ринку. Вони не стосуються постачання для виробників тепла, електроенергії та населення, для яких газ постачають за фіксованими цінами.

Чому ростуть ціни на газ в Україні

У травні 2025 року ціни на газ в України почали рости і злетіли на 60% за місяць. Останніми днями темпи зростання прискорилися. Подорожчання пов’язують із зовнішніми та внутрішніми чинниками:

Підвищуються ціни на газ у європейських хабах. В середу вартість палива вперше перевищила 40 євро на 1 мегават-годину.

Зростання вартості газу в Європі викликане геополітичними ризиками, зокрема конфліктом між Ізраїлем та Іраном, який може вплинути на глобальну торгівлю й попит на скраплений газ (LNG).

Головним внутрішнім фактором зростання цін на газ є стабільно високий попит на українському ринку. Промислові споживачі активно закуповують блакитне паливо на наступний місяць та створюють запаси на зиму.

Варто знати! Через дефіцит росте різниця між цінами на газ в Європі та Україні. Зокрема, 18 червня газ на українському ринку торгувався на 12 євро дорожче за одну за мегават-годину, ніж на нідерландському TTF.