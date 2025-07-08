Ціни на газ в Україні зросли: чи підвищать тариф для населення

Після двомісячного зниження ціни на газ підскочили. Тепер його продають майже на 5 000 гривень дорожче, ніж торік.

Як зросли ціни на газ

У червні 2025 року фактична ціна реалізації газу в Україні зросла на 11,9%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінекономіки.

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За 1 000 кубометрів без ПДВ доводиться платити 17 354 гривні. Зазначається, що вартість продажу газу зросла вперше за два місяці.

При цьому ціни значно вищі, ніж у червні минулого року – 12 563 гривні за 1 000 кубометрів.

Натомість ціни на газ у Європі перебувають на рівні 425 доларів за 1 000 кубометрів. У середині червня газ у Європі подорожчав до 500 доларів на тлі зростання ціни нафти через війну Ізраїлю та США проти Ірану, проте на початку липня ціни впали

Чи підвищать тариф на газ для споживачів

Нафтогаз продовжив дію тарифного плану "Фіксований" для своїх споживачів до 30 квітня 2026 року. Тож тариф на газ для для споживачів, які користуються послугами компанії, залишиться на рівні 7,96 гривні за кубометр. Разом з цим українці повинні сплачувати й другу платіжку – тариф на доставку газу.

За словами експерта з енергетики Святослава Павлюка, якщо тариф на газ змінювати, то це варто робити зараз, а не взимку.

Зараз наша країна живе ілюзією того, що газ дешевий. Однак вони не бачать ті крос-субсидії, які робить і Нафтогаз, і Укргазвидобування, і оператори газотранспортної системи. І на момент, коли компанії вже не мають коштів й не мають можливості засубсидувати, то фінансувати доводиться або державі напряму, або ж підіймати тариф для населення,

– пояснює Павлюк.

На його думку, розв’язати проблему можна скасування зобов'язання для компаній постачати енергію й газ за ціною нижче, аніж на ринку. Згідно із законом, уряд мав би компенсувати їм це покладання спеціальних обов'язків, однак цього не відбувається.

Натомість експерт Андрій Урста спрогнозував, що зростання тарифу на газ навряд чи відбудеться. І мораторій на таке підвищення закріплений на рівні закону. Разом з тим можна очікувати, що перегляд тарифів на тепло буде реальним для осінньо-зимового періоду 2026 – 2027 років.