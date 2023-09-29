Платити за газ можна менше: що допоможе зекономити на платіжках

В українців є можливість отримати пільги на тарифи за газ. Для цього потрібно споживати ресурсу не більше ніж встановлено соціальними нормативами.

Як зекономити на платіжках за газ

Дійсно, якщо споживати газ у визначених нормативах, домогосподарство може розраховувати на пільги від держави.

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Соціальні нормативи споживання житлово-комунальних послуг регулюються постановою Кабміну від 6 серпня 2014 року №409.

Ці норми обчислюються у кубометрах на людину в місяць та виглядають наступним чином:

за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання – 3,3 кубометра;

якщо є плита, але немає централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача – 5,4 кубометра;

за наявності плити та газового водонагрівача – 10,5 кубометра.

Чи зростуть ціни на газ у 2024 році

Субсидії призначаються для родини враховуючи її сукупний середньомісячний дохід.

Олексій Чернишов неодноразово наголошував, що наразі підвищення вартості газу в Україні не заплановане.

Олексій Чернишов Голова правління НАК Нафтогаз України Що стосується цін на газ. Ціни на газ для населення і для підприємств ТКЕ залишаються стабільними. До кінця зими вони змінюватися не будуть. Тому стосовно цього я маю заспокоїти населення, а також міста і підприємства теплокомуненерго.

Він додав, що підготовка до зими пройшла успішно, бо ми маємо достатньо газу у підземних сховищах. Це і буде стабілізувати наші ціни.