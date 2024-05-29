Підвищення у травні: якими будуть тарифи на газ влітку
29 травня 2024, 15:01Читать новость на русском
Джерело:"ГазПравда"
Встановлені ціни на газ будуть діяти до кінця квітня 2025 року. Тобто підвищення тарифу перед наступним опалювальним сезоном, не планується.
Як зміняться тарифи у "Нафтогазі"
Після перегляду тарифи регуляторів не зазнали змін. Зокрема, вартість газу у компанії "Нафтогаз", яка зараз обслуговує 98% споживачів залишається на рівні 7,96 гривні за кубометр.
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В умовах війни та складної ситуації в економіці ми маємо підтримати українців. Нагадаю, що наша компанія забезпечує газом понад 12 мільйонів сімей. І всім їм ми наразі гарантуємо наявність ресурсу та фіксовану ціну на рік уперед.
Яка ситуація у інших регуляторів
Теперішні тарифи у більшості регуляторів діятимуть до кінця квітня наступного року. Однак, на сайтах компаній "Галнафтогаз" і "Еру людям" вказано, що визначені ціни зафіксовані до серпня 2024 року.
Вартість газу для побутових споживачів не змінювалась протягом двох останніх сезонів. Зараз вона залежно від регулятора така: