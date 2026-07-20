Європа знову в газовій пастці: війна на Близькому Сході розвернула ціни

В Європі здорожчав природний газ через нове загострення між США та Іраном. У понеділок, 20 липня, ціни підскочили до рівня, який був на початку війни на Близькому Сході.

Як зросли ціни на газ

За даними біржі ICE, вартість блакитного палива вперше за 4 місяці сягнула позначки 60 євро за мегават-годину, пише ExPro.

На газовому хабі у Нідерландах серпневий ф'ючерс на деякий час піднявся до 60,52 євро за мегават-годину. Тобто кубометр газу коштував приблизно 740 доларів, як під час стрімкого здорожчання у березні.

Згодом, щоправда, ф'ючерс опустився до 59,1 євро за мегават-годину. Але все одно залишився вищим приблизно на 3%, ніж під час попередніх торгів.

Фото; Ціни на газ у Європі / біржа ICE

Чому ціни підвищилися

Зростання цін на газ пояснюється насамперед скороченням судноплавства через Ормузьку протоку. Оскільки США знову атакують Іран та блокують його порти, у відповідь Тегеран б'є по сусідніх країнах та танкерах поблизу.

Через активні бойові дії суднам небезпечно проходити Ормузом, який є важливим маршрутом для транспортування нафти та газу. У Міжнародному енергетичному агентстві підрахували, що до війни через протоку постачали до 20% енергоносіїв.

Зменшення постачань газу спричинило ріст цін і посилило конкуренцію за паливо. Відтак, Європа не може закупити звичні обсяги газу:

У липні цього року, за прогнозами аналітиків Kpler, європейські країни імпортують до 9,5 мільярда кубометрів скрапленого природного газу.

Тоді як торік цього ж місяця закупили 12 мільярдів кубометрів.

Таким чином, липневі постачання можуть бути на 2,5 мільярда кубометрів менші, ніж минулого року. А деякі держави ризикують не виконати норму ЄС щодо заповнення газосховищ до зими.

Нагадаємо, після оголошення перемир'я між США та Іраном газ різко здешевшав у Європі. 8 квітня базові ф’ючерси обвалилися на цілих 20%, що стало найбільшим денним падінням за останні два роки.